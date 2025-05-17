İsrail ile Hamas Müzakereleri Yeniden Başladı

(ANKARA) – İsrail ile Hamas, Katar'ın başkenti Doha'da ateşkes müzakerelerine yeniden başlarken, Gazze'de İsrail ordusunun sürdürdüğü hava saldırılarında can kaybı artmaya devam ediyor. Son 24 saatteki İsrail saldırılarında 153 kişi hayatını kaybeden 459 kişi yaralandı.

Hamas yönetimindeki Gazze'nin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 153 kişinin cenazesinin hastanelere ulaştığını açıkladı. Hayatını kaybedenlerin yedisinin, önceki günlerde düzenlenen saldırıların ardından enkaz altından çıkarılmış olduğu belirtildi. Ayrıca kişinin de 459 yaralandığı belirtildi.

Gazze Sağlık Bakanlığı'na göre son verilerle birlikte, 7 Ekim 2023'te başlayan savaşın başından bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırıları sonucunda ölenlerin sayısı 53 bin 272'ye, yaralananların sayısı ise 120 bin 673'e yükseldi.

İsrail ordusu dün yaptığı açıklamada, Gazze'nin bazı bölgelerinde "operasyonel kontrol" sağlamayı amaçlayan geniş çaplı bir harekat için hazırlık yapıldığını ifade etti. Son saldırılar özellikle Beyt Lahiya, Cebaliye Mülteci Kampı ve Han Yunus çevresinde yoğunlaştı.

Hamas, Gazze'nin kuzeyine yönelik saldırıları "sistematik bir yok etme kampanyası" olarak nitelendirerek, Bağdat'ta toplanan Arap liderlere çağrıda bulundu. Hamas Arap Ligi liderlerinden saldırıların durdurulması ile insani yardımların ulaştırılması için somut adımlar atılmasını istedi.

Görüşmeler yeniden başladı

Batı medyasına konuşan Hamas yetkilileri, Hamas ve İsrail arasında ateşkesin sağlanması için müzakerelere yeniden başlandığını doğruladı. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ise yaptığı açıklamada, İsrailli esirlerin serbest bırakılmasına yönelik müzakerelerin yeniden başladığını doğruladı ancak Tel Aviv'in hala ateşkes veya ablukanın kaldırılması konusunda bir taahhütte bulunmadığını vurguladı.

Sağlık sistemi çöküyor, açlık kapıda

Birleşmiş Milletler, Mart ayından bu yana Gazze'ye yardım girişinin tamamen durdurulmasının ardından kıtlık riskinin giderek arttığını belirtiyor. Gazze'deki hastaneler ağır hasar görmüş durumda ve sağlık altyapısı büyük ölçüde işlevsiz.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres, bugün Bağdat'ta düzenlenen Arap Ligi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Gazze'deki insani krizin derinleştiğine dikkat çekerek, derhal kalıcı bir ateşkesin sağlanması, rehinelerin koşulsuz serbest bırakılması ve insani yardımların engelsiz bir şekilde bölgeye ulaştırılması çağrısında bulundu.

İsrail'in kara operasyonlarını genişletme planlarından duyduğu endişeyi dile getiren Guterres, uluslararası hukuk ve insani ilkelerle uyumlu olmayan hiçbir yardım operasyonuna BM'nin katılmayacağını vurguladı.

Ayrıca, Gazze halkının zorla yerinden edilmesine ve bölge dışına çıkarılmasına karşı olduklarını belirterek, bu tür uygulamaları kabul etmediklerini ifade etti. Batı Şeria'daki durumun da göz ardı edilemeyeceğini söyleyen Guterres, ilhak ve yerleşim faaliyetlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu hatırlatarak, Kudüs'ün her iki devletin de başkenti olduğu iki devletli çözümün sürdürülebilir barış için tek yol olduğunu belirtti.