İsrail ile Hamas Müzakereleri Yeniden Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail ile Hamas Müzakereleri Yeniden Başladı

Doha'da ateşkes görüşmeleri sürerken Gazze'de son 24 saatte 153 kişi hayatını kaybetti.

17.05.2025 17:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA)İsrail ile Hamas, Katar'ın başkenti Doha'da ateşkes müzakerelerine yeniden başlarken, Gazze'de İsrail ordusunun sürdürdüğü hava saldırılarında can kaybı artmaya devam ediyor. Son 24 saatteki İsrail saldırılarında 153 kişi hayatını kaybeden 459 kişi yaralandı.

Hamas yönetimindeki Gazze'nin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 153 kişinin cenazesinin hastanelere ulaştığını açıkladı. Hayatını kaybedenlerin yedisinin, önceki günlerde düzenlenen saldırıların ardından enkaz altından çıkarılmış olduğu belirtildi. Ayrıca kişinin de 459 yaralandığı belirtildi.

Gazze Sağlık Bakanlığı'na göre son verilerle birlikte, 7 Ekim 2023'te başlayan savaşın başından bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırıları sonucunda ölenlerin sayısı 53 bin 272'ye, yaralananların sayısı ise 120 bin 673'e yükseldi.

İsrail ordusu dün yaptığı açıklamada, Gazze'nin bazı bölgelerinde "operasyonel kontrol" sağlamayı amaçlayan geniş çaplı bir harekat için hazırlık yapıldığını ifade etti. Son saldırılar özellikle Beyt Lahiya, Cebaliye Mülteci Kampı ve Han Yunus çevresinde yoğunlaştı.

Hamas, Gazze'nin kuzeyine yönelik saldırıları "sistematik bir yok etme kampanyası" olarak nitelendirerek, Bağdat'ta toplanan Arap liderlere çağrıda bulundu. Hamas Arap Ligi liderlerinden saldırıların durdurulması ile insani yardımların ulaştırılması için somut adımlar atılmasını istedi.

Görüşmeler yeniden başladı

Batı medyasına konuşan Hamas yetkilileri, Hamas ve İsrail arasında ateşkesin sağlanması için müzakerelere yeniden başlandığını doğruladı. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ise yaptığı açıklamada, İsrailli esirlerin serbest bırakılmasına yönelik müzakerelerin yeniden başladığını doğruladı ancak Tel Aviv'in hala ateşkes veya ablukanın kaldırılması konusunda bir taahhütte bulunmadığını vurguladı.

Sağlık sistemi çöküyor, açlık kapıda

Birleşmiş Milletler, Mart ayından bu yana Gazze'ye yardım girişinin tamamen durdurulmasının ardından kıtlık riskinin giderek arttığını belirtiyor. Gazze'deki hastaneler ağır hasar görmüş durumda ve sağlık altyapısı büyük ölçüde işlevsiz.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres, bugün Bağdat'ta düzenlenen Arap Ligi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Gazze'deki insani krizin derinleştiğine dikkat çekerek, derhal kalıcı bir ateşkesin sağlanması, rehinelerin koşulsuz serbest bırakılması ve insani yardımların engelsiz bir şekilde bölgeye ulaştırılması çağrısında bulundu.

İsrail'in kara operasyonlarını genişletme planlarından duyduğu endişeyi dile getiren Guterres, uluslararası hukuk ve insani ilkelerle uyumlu olmayan hiçbir yardım operasyonuna BM'nin katılmayacağını vurguladı.

Ayrıca, Gazze halkının zorla yerinden edilmesine ve bölge dışına çıkarılmasına karşı olduklarını belirterek, bu tür uygulamaları kabul etmediklerini ifade etti. Batı Şeria'daki durumun da göz ardı edilemeyeceğini söyleyen Guterres, ilhak ve yerleşim faaliyetlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu hatırlatarak, Kudüs'ün her iki devletin de başkenti olduğu iki devletli çözümün sürdürülebilir barış için tek yol olduğunu belirtti.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Katar, Gazze, Dünya, Doha, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail ile Hamas Müzakereleri Yeniden Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahte pasaport, peruk ve aile süsü ile kaçış planı Sakarya’da son buldu Sahte pasaport, peruk ve aile süsü ile kaçış planı Sakarya'da son buldu
Bodrum’da 5 hektarlık alan kül oldu Bodrum'da 5 hektarlık alan kül oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye en büyük eserimiz olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye en büyük eserimiz olacak
Hayvan katliamı iddiası sonrası vatandaşlar Osmangazi Belediyesi’ne siyah çelenk bıraktı Hayvan katliamı iddiası sonrası vatandaşlar Osmangazi Belediyesi'ne siyah çelenk bıraktı
Paşinyan’ın Aliyev karşısındaki hali alay konusu oldu Paşinyan'ın Aliyev karşısındaki hali alay konusu oldu
AKOM’dan İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı AKOM'dan İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı
İmamoğlu’nun danışmanı etkin pişmanlıktan yararlandı, Özel harekete geçti İmamoğlu'nun danışmanı etkin pişmanlıktan yararlandı, Özel harekete geçti
Samsun’da kadın cinayetine müebbet hapis cezası Samsun'da kadın cinayetine müebbet hapis cezası
Ömer Çelik’ten canlı yayında kritik ’terör’ uyarısı: Birtakım güçlerin devreye girdiğini biliyoruz Ömer Çelik'ten canlı yayında kritik 'terör' uyarısı: Birtakım güçlerin devreye girdiğini biliyoruz
Gazeteci İsmail Saymaz’ın ev hapsi kararı kaldırıldı Gazeteci İsmail Saymaz'ın ev hapsi kararı kaldırıldı
Sagopa Kajmer ve Ferhat Göçer, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı GENÇFEST’te sahne aldı Sagopa Kajmer ve Ferhat Göçer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı GENÇFEST'te sahne aldı

18:07
ABD Başkanı Trump: Pazartesi günü Putin ve Zelenski ile görüşeceğim
ABD Başkanı Trump: Pazartesi günü Putin ve Zelenski ile görüşeceğim
16:36
Kartalkaya otel yangınıyla ilgili istenen cezalar belli oldu
Kartalkaya otel yangınıyla ilgili istenen cezalar belli oldu
15:31
Türk milletine hakaret eden Celal Şengör’ün hapsi isteniyor
Türk milletine hakaret eden Celal Şengör'ün hapsi isteniyor
14:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Göktepe-3’te 30 milyar dolarlık doğal gaz keşfettik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Göktepe-3'te 30 milyar dolarlık doğal gaz keşfettik
13:19
Husumetli oldukları karı-kocayı köy meydanında öldürdüler
Husumetli oldukları karı-kocayı köy meydanında öldürdüler
00:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 üniversiteye yeni rektör atadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 üniversiteye yeni rektör atadı
00:08
Sosyal medya dolandırıcılığına operasyon 6 kişi tutuklandı
Sosyal medya dolandırıcılığına operasyon! 6 kişi tutuklandı
23:39
İstanbul’da barış zirvesi Ukrayna heyeti bir sonraki adımını açıkladı
İstanbul'da barış zirvesi! Ukrayna heyeti bir sonraki adımını açıkladı
23:22
Kaçak kazı yapan definecilerin üzerine toprak çöktü 1 kişi hayatını kaybetti
Kaçak kazı yapan definecilerin üzerine toprak çöktü! 1 kişi hayatını kaybetti
23:01
BM’den Gazze için küresel eylem çağrısı: Bu çılgınlığı durdurmalıyız
BM'den Gazze için küresel eylem çağrısı: Bu çılgınlığı durdurmalıyız
22:43
Eski FBI Direktörü’nden ’86’ ve ’47’ sayılarıyla Trump’a suikast çağrısı
Eski FBI Direktörü'nden '86' ve '47' sayılarıyla Trump'a suikast çağrısı
22:39
Trump’ın Erdoğan övgüleri için dikkat çeken uyarı: Amerika bildiğimiz zalim Amerika değil mi
Trump'ın Erdoğan övgüleri için dikkat çeken uyarı: Amerika bildiğimiz zalim Amerika değil mi?
22:03
AK Parti Sözcüsü Çelik, Özel’in ’22 vekil istifası ile ara seçim’ açıklamasına yanıt verdi
AK Parti Sözcüsü Çelik, Özel'in '22 vekil istifası ile ara seçim' açıklamasına yanıt verdi
21:36
Trump, Orta Doğu’daki Gazze sessizliğini dönüş yolunda bozdu: Çok iyi şeyler olacak
Trump, Orta Doğu'daki Gazze sessizliğini dönüş yolunda bozdu: Çok iyi şeyler olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2025 18:43:34. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail ile Hamas Müzakereleri Yeniden Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.