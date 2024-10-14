İsrail'in Aitou Köyüne Hava Saldırısı

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(ANKARA) – İsrail, Lübnan'ın Zgharta bölgesinde bulunan Aitou köyüne bir hava saldırısı düzenledi. Lübnan Kızılhaç'ı, saldırı sonucu 18 kişinin öldüğünü, 4 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

İsrail Ordusu, Lübnan'ın kuzeyinde bulunan Aitou köyüne bir hava saldırısı gerçekleştirdi. Lübnan Kızılhaç'ı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırı sonucu 18 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin ise yaralandığını ifade etti. Lübnan Sağlık Bakanlığı ise İsrail'in hava saldırısında Aitou köyündeki bir konutu hedef aldığını, saldırı sonucu oluşan enkazda arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Lübnan devlet medyasının aktardığı bilgilere göre, ülkenin kuzeyindeki Aitou köyü Hıristiyanların çoğunlukta olduğu bir bölge olmakla beraber bir yıldır süren çatışmalarda İsrail güçlerince ilk kez hedef alındı.