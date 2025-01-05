İsrail'in Batı Şeria'da 2024 İhlalleri - Son Dakika
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İsrail'in Batı Şeria'da 2024 İhlalleri

2024'te Batı Şeria'da 16 bin 612 ihlal gerçekleşti; 836 Filistinli hayatını kaybetti.

05.01.2025 21:16
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Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi, İsrai ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, 2024 yılında işgal altındaki Batı Şeria'da 16 bin 612 ihlal gerçekleştirdiğini açıkladı.

Konseyin raporuna göre, İsrail ordusu Batı Şeria'da 13 bin 641, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ise 2 bin 971 ihlal gerçekleştirdi.

El Halil 2 bin 934, Nablus 2 bin 531 ve Ramallah 2 bin 224 ile en çok ihlalin görüldüğü şehirler oldu.

Filistin topraklarını gasbeden fanatik İsraillilerin ihlalleri ise 806 saldırıyla Nablus, 657 ihlalle El Halil ve 532 ihlalle Ramallah'ta yoğunlaştı.

İsrailliler, Filistinlilere ait konutlar, tarlalar ve araçlara saldırı düzenlerken, 10 bin 459'u zeytin ağacı olmak üzere 14 bin 212 ağaca zarar verdi.

İsrailliler, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 51 Filistin toprağını gasbetti, 2024 yılında Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasbeden İsrailli sayısı 770 bin 420'ye ulaştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 836 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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