İsrail'in Batı Şeria'da Gözaltılar - Son Dakika
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İsrail'in Batı Şeria'da Gözaltılar

İsrail askerleri Batı Şeria'da 16 Filistinliyi gözaltına aldı, evler tahrip edildi.

16.12.2024 16:47
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İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerine düzenlediği baskınlarda, aralarında eski tutukluların da olduğu 16 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerine baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail ordusunun Beytüllahim, El Halil, Tulkerim, Nablus, Cenin ve Ramallah kentlerine baskınlar düzenlediği aktarılan açıklamada, 16 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Baskınlar sırasında Filistinlilerin evlerinin tahrip edildiği, alıkonulan kişilerin ve ailelerinin darp ve tehdide maruz kaldığı ifade edilen açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 12 bin 100'e ulaştığı belirtildi.

Kaynak: AA

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