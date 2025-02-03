İsrail’in Batı Şeria’daki Baskınları Sürüyor - Son Dakika
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İsrail’in Batı Şeria’daki Baskınları Sürüyor

İsrail ordusu Batı Şeria’da yaptığı baskınlarda bir Filistinli yaralanırken, çok sayıda kişi tehlike geçirdi.

03.02.2025 20:46
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İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli beldelerine düzenlediği baskınlarda bir Filistinli yaralandı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentine bağlı Halhul beldesinde İsrail askerlerinin ateş açması sonucu yaralanan 17 yaşındaki Filistinlinin kızılay ekiplerince hastaneye götürüldüğü belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Kusra beldesine baskın düzenlediği belirtildi.

İsrail askerlerinin ateş açtığı ve göz yaşartıcı gaz kullandığı baskında çok sayıda Filistinlinin boğulma tehlikesi geçirdiği kaydedildi.

Öte yandan, İsrail ordusunun Batı Şeria'nın kuzeyindeki el-Faria Mülteci Kampı ve Tamun beldesinde Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılarını sürdürdü.

İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyine yönelik saldırıları

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği saldırı başlatmıştı.

İsrail, Cenin'de sürdürdüğü şiddetli saldırılarını 27 Ocak Pazartesi Tulkerim'e taşımıştı.

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyinde yürüttüğü saldırılarda ulaşım, su, elektrik ve iletişim altyapısına zarar veriyor, bölgedeki evleri de yıkıyor.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da saldırıların şiddetini artırdı.

İsrail ordusu, baskınlar, hava saldırıları, sivil yerleşim yerlerini havaya uçurma ve altyapıyı askeri iş makineleriyle tahrip etme ve Filistinlileri göçe zorlamanın yanında farklı eylemlerle Filistinlilerin canına ve malına zarar veriyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail’in Batı Şeria’daki Baskınları Sürüyor - Son Dakika

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