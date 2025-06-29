İsrail'in Batı Şeria'daki Bedevi Topluluğuna Saldırısı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın doğusunda bir bedevi topluluğuna saldırdı, Kuzey Ağvar'da bir Filistinliye ait inek sürüsüne el koydu.

Bedevi Haklarını Savunma Örgütünden (BEYDER) yapılan yazılı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamaya göre, İsrailli bir grup, İsrail ordusunun koruması altında Batı Şeria'nın doğusundaki Eriha kentinin kuzeyinde bulunan Arap el-Malihat Bedevi topluluğuna baskın düzenledi.

Bu saldırının, "Yahudi yerleşimlerinin genişletilmesi için tekrarlanan baskınlar ve günlük yaşam içerisinde uygulanan kısıtlamalarla bölge sakinlerinin zorla tahliyesine yönelik kasıtlı bir planın parçası olduğu" ifade edildi.

Öte yandan Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kuzey Ağvar'a bağlı Hımma bölgesinde bir Filistinliye ait inek sürüsüne otladıkları sırada el koydu.

Filistin yönetimine bağlı Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonunun açıklamasına göre, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin devam eden saldırıları nedeniyle 7 Ekim 2023'ten 2025'in mayıs ayı sonuna kadar 323 ailenin yaşadığı 30 Filistinli bedevi topluluğu evlerinden ayrılarak başka yerlere göç etmek zorunda bırakıldı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da sadece mayıs ayı içinde 415 saldırı gerçekleştirdi.