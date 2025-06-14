İsrail'in Batı Şeria'daki Kısıtlamaları - Son Dakika
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İsrail'in Batı Şeria'daki Kısıtlamaları

14.06.2025 15:27
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İsrail ordusunun Batı Şeria'daki askeri kısıtlamaları, Filistinlilerin hayatını durma noktasına getirdi.

İsrail ordusunun, İran'a yönelik saldırısıyla eş zamanlı olarak işgal altındaki Batı Şeria'da uyguladığı askeri kısıtlamalar, bölgede yaşayan Filistinlilerin hayatını adeta durma noktasına getirdi.

Ramallah, Eriha ve Nablus gibi büyük kentlerin giriş çıkışlarında kurulan kontrol noktaları ve kapatılan ana yollar nedeniyle siviller saatlerce yollarda mahsur kalırken, sağlık hizmetlerine erişim de ciddi biçimde sekteye uğradı.

Filistin Kızılayı, ambulansların birçok bölgeye ulaşamadığını, hastaların naklinde gecikmeler yaşandığını duyurdu. Yüzlerce Filistinli, İsrail'in askeri engellemelerini aşmak için zorlu toprak yolları kullanmak zorunda kaldı.

İsrail ordusu, üst üste ikinci gün olmak üzere, Batı Şeria'daki birçok ana geçiş noktasını kapatarak askeri varlığını artırdı. Kudüs'e açılan tüm kontrol noktaları tamamen kapatıldı.

AA muhabirlerinin sahadan aktardığına göre, İsrail ordusu kent girişlerinde yoğun kontroller gerçekleştiriyor, sivillere yönelik baskı ve sert uygulamalar devreye sokuluyor.

Kısıtlamalar yalnızca Filistinlilere uygulanıyor

Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Komitesi Başkanı Mueyyed Şaban yaptığı açıklamada İsrail'in Batı Şeria genelindeki neredeyse tüm kontrol noktalarını kapattığını belirtti.

Şaban, "İşgal güçleri, Filistin halkını toplu cezalandırma yoluyla sistematik olarak hedef alıyor. Bu uygulamalar, temel insan haklarına açık bir saldırı niteliğinde." dedi.

Şaban ayrıca, kapatılan yolların ve kısıtlamaların yalnızca Filistinlilere yasaklandığını ve uygulandığını, buna karşın İsrailli yerleşimciler için açık bırakıldığını vurgulayarak, "Bu durum, işgal rejiminin sürdürdüğü ırkçı ayrımcılığın yeni bir örneğidir." ifadesini kullandı.

Batı Şeria genelinde yaklaşık 898 farklı türde işgalci İsrail askeri kontrol noktası bulunduğunu belirten Şaban, bu yapıların yalnızca sivil yaşamı değil, sağlık, eğitim ve temel insani hizmetleri de felce uğrattığını belirtti.

Bu gelişmeler, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırım saldırılarının yanı sıra Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de baskı ve şiddeti tırmandırdığı bir döneme denk geliyor.

Filistin kaynaklarına göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da en az 1000 Filistinli İsrail askerleri ve Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından öldürüldü, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı, 17 bin 500'den fazlası ise gözaltına alındı.

???????- ??İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken, toplam sivil kaybının Tahran'da 78'i aştığı açıklanmıştı.

İsrail'in Tebriz'e saldırılarında da 18 sivilin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı geniş çaplı karşı saldırılarda Tel Aviv'de en az 9 bina yıkıldı. İsrail'in açıklamasına göre, saldırılarda en az 3 kişi öldü, 172 kişi yaralandı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA

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