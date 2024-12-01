İsrail'in Batı Şeria'daki Saldırıları

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İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, bölgenin güney ve kuzeyinde saldırılar düzenlerken gerçek mermi kullandı.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsraillilerin Batı Şeria'daki El-Halil şehrinin güneybatısındaki Tabka ve Tavvas bölgelerine saldırdığı belirtildi.

Tabka köyünün el-Abid mevkisinde Filistinlilerin evlerine saldıran İsrailliler, ateş açarak saldırırlarken olayda 63 yaşında Filistinli bir kadın yaralandı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Tavvas köyündeki çiftçilere de saldırdığı aktarılan haberde, "Toprağı sürmeleri ve ekip biçmeleri engellenen Filistinliler silah zoruyla bölgeyi terk etmek zorunda kaldı." ifadelerine yer verildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 796 Filistinli hayatını kaybetti.