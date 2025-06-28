İsrail'in Batı Şeria'daki Saldırıları

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin, Tulkerim ve Nur Şems mülteci kamplarında, İsrail ordusunun 21 Ocak'tan bu yana sürdürdüğü saldırılarda 1000'den fazla evi tamamen yıktığı bildirildi.

Cenin Mülteci Kampı Basın Komitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail işgal ordusu kampta 600'den fazla evi tamamen yıktı, kalan evler ise kısmen hasar gördü ve oturulamaz hale geldi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İsrail'in kente ve mülteci kampına yönelik saldırılarının 159 gündür sürdüğü, bu sürede çok sayıda evin yakıldığı, bazı evlerin askeri karargaha çevrildiği ve geniş çaplı yıkım ve kazı çalışmalarının yapıldığı kaydedildi.

İsrail saldırılarında Cenin'de bugüne kadar 42 Filistinlinin hayatını kaybettiği, onlarcasının yaralandığı, çok sayıda kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in saldırıları nedeniyle yaklaşık 22 bin Filistinlinin de evlerini terk etmek zorunda kaldığı vurgulandı.

Tulkerim ve Nur Şems'te 400 ev tamamen yıkıldı

Tulkerim Basın Komitesinin yaptığı açıklamada ise İsrail'in Tulkerim ve Nur Şems mülteci kamplarında 400 evi tamamen yıktığı, 2 bin 573 evin ise kısmi hasar aldığı belirtildi.

Komite, İsrail ordusunun kamplarda aralarında 250'den fazla konutun bulunduğu 106 binayı daha yıkma niyetinde olduğunu duyurdu.

Açıklamada, İsrail ordusunun Tulkerim'e yönelik saldırılarını 152, Nur Şems Kampı'na ise 140 gündür sürdürdüğü hatırlatıldı.

Bu saldırılarda biri çocuk, biri hamile olmak üzere iki kadının da aralarında bulunduğu 13 Filistinlinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı ve gözaltına alındığı aktarıldı.

İsrail saldırıları nedeniyle 5 bin ailenin yani toplamda 25 binden fazla Filistinlinin kamplardan zorla göç etmek zorunda kaldığı ve son derece zor insani koşullarda yaşam mücadelesi verdiği ifade edilen açıklamada, İsrail ordusunun kampların giriş ve çıkışlarını kapattığı ve bölgeyi neredeyse yaşanamaz hale getirdiği belirtildi.

Gazze'deki soykırımla eş zamanlı İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde, özellikle de Kudüs'te saldırılarını artırmış durumda.

Gazze'de soykırım, Batı Şeria'da baskı derinleşiyor

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde ABD'nin de desteğiyle düzenlediği saldırılar soykırım olarak tanımlanıyor.

Saldırılarda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 56 bin 412 Filistinli hayatını kaybetti, 133 bin 54 kişi yaralandı.

Gazze'de süren yıkımın yanı sıra İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Batı Şeria'da saldırılarını artırdı.

Filistinli yetkililere göre, Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da en az 1000 Filistinli öldürüldü, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı, 17 bin 500'den fazla kişi de gözaltına alındı.