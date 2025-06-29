İsrail'in Batı Şeria'daki Saldırıları Devam Ediyor

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da düzenledikleri saldırılarda 3 Filistinlinin gerçek mermiyle yaralandığı belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, bir grup İsrailli Kudüs'ün doğusundaki Hizma kasabasına baskın düzenleyerek Filistinlilerin mülklerini ateşe verdi.

İsrail askerlerinin koruması altında kasabaya giren saldırgan İsrailliler aynı zamanda ateş açarak 3 Filistinlinin yaralanmasına neden oldu.

İsrailliler, El Halil kentine bağlı Mesafir Yatta bölgesinde de Filistinlilere taş atarak saldırdı. Olayda 1 Filistinli yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.