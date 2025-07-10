İsrailli Saldırılar: 2 Filistinli Yaralandı

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim kentinde düzenledikleri saldırıda 2 Filistinliyi yaralarken Batı Şeria'nın merkezinde de bir kaçak yerleşim yerini yeniden kurdular.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, Beytüllahim'in güneyindeki yasa dışı Guş Etzion yerleşim yeri yakınlarında 2 Filistinliye saldırdı. Yaralı Filistinliler, tedavi için hastaneye sevk edildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde de İsraillilerin, Turmus Ayya ovasında dün İsrail ordusunun yıktığı kaçak yerleşim yerini yeniden inşa ettiği belirtildi.

Haberde, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin, ordu koruması altında kasabanın dış mahallelerine baskın düzenleyerek Filistinlilerin evlerinin yakınında mevzilendikleri ifade edildi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinin verilerine göre, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, bu yılın ilk yarısında 2 bin 153 saldırı düzenledi ve bu saldırılarda 4 Filistinli hayatını kaybetti.