İsrail'in Batı Şeria'daki Saldırısı: 1 Yaralı

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İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarının gasbeden İsraillilerin saldırısında 1 kişi yaralandı.

Bedevi Haklarını Savunma Örgütü (BEYDER) Başkanı Hasan Melihat, yaptığı yazılı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'nın Eriha kenti yakınlarında Filistinlilere ait eve baskın düzenlediğini kaydetti.

Melihat, bir grup İsraillinin, Eriha'nın kuzeybatısında yaşayan Arab el-Melihat topluluğundan İbrahim Ali Melihat'ın evine zorla girdiklerini, evi taşladıklarını ve Filistinliyi ağır şekilde darbettiklerini belirtti.

Darp neticesinde Filistinlinin vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığını ifade eden Melihat, İsraillilerin baskın sırasında ayrıca göz yaşartıcı gaz da kullandığını aktardı.

Melihat, yaralanan Filistinlinin tedavi için Eriha Hastanesi'ne nakledildiğini kaydetti.