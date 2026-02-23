İsrail'in Batı Şeria Kontrolü Kınandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'in Batı Şeria Kontrolü Kınandı

23.02.2026 23:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye ve 18 ülke, İsrail'in Batı Şeria üzerindeki hukuka aykırı kararlarını kınadı.

Türkiye, Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve diğer 18 ülke, İsrail'in Batı Şeria üzerindeki hukuka aykırı kontrolünü kapsamlı biçimde genişleten bir dizi kararını en güçlü şekilde kınadı.

Türkiye, Brezilya, Danimarka, Endonezya, Fransa, Filistin, Finlandiya, İspanya, İsveç, İrlanda, İzlanda, Katar, Lüksemburg, Mısır, Norveç, Portekiz, Slovenya, Suudi Arabistan, Ürdün Dışişleri Bakanları ile Arap Birliği ve İİT Genel Sekreterleri, İsrail'in Batı Şeria'ya ilişkin hukuka aykırı kararları hakkında ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsrail'in ahiren aldığı, Batı Şeria üzerindeki hukuka aykırı kontrolünü kapsamlı biçimde genişleten bir dizi kararı en güçlü şekilde kınıyoruz. Bu değişiklikler geniş kapsamlı olup, Filistin topraklarını İsrail'in sözde 'devlet arazisi' olarak yeniden sınıflandırmakta, yasa dışı yerleşim faaliyetlerini hızlandırmakta ve İsrail idaresini daha da derinleştirmektedir." ifadesi yer aldı.

İsrail'in yasa dışı yerleşimleri ve bunları ilerletmeyi amaçlayan kararlarının, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) önceki kararları ve Uluslararası Adalet Divanının (UAD) 2024 tarihli İstişari Görüşü de dahil olmak üzere uluslararası hukukun bariz bir ihlali olduğunun vurgulandığı açıklamada, "Bu son kararlar, sahadaki gerçekliği değiştirmeyi ve kabul edilemez fiili ilhakı ilerletmeyi amaçlayan açık bir gidişatın parçasıdır." denildi.

Açıklamada, kararların, ABD'nin Gazze için önerdiği 20 maddelik plan da dahil olmak üzere bölgede barış ve istikrara yönelik devam eden çabaları zayıflattığı ve anlamlı bir bölgesel entegrasyon umudunu tehdit ettiğine dikkat çekilerek, İsrail hükümetine bu kararları derhal geri alması, uluslararası yükümlülüklerine riayet etmesi ve işgal altındaki Filistin topraklarının hukuki ve idari statüsünde kalıcı değişikliklere yol açacak adımlardan kaçınması çağrısında bulunuldu.

Söz konusu kararlar, E1 projesinin onaylanması ve ihalesinin yayımlanmasıyla İsrail'in yerleşim politikasında benzeri görülmemiş hızlanmanın ardından alındığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu tür eylemler, Filistin Devleti'nin yaşayabilirliğine ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesine yönelik kasıtlı ve doğrudan bir saldırıdır. Bu bağlamda, 1967'den bu yana işgal altında bulunan Filistin Toprakları'nın, Doğu Kudüs de dahil olmak üzere, demografik yapısını, karakterini ve statüsünü değiştirmeye yönelik tüm tedbirleri reddettiğimizi yineliyoruz. Her türlü ilhaka karşıyız."

Açıklamada, Batı Şeria'daki endişe verici tırmanış karşısında İsrail'e, Filistinlilere yönelik yerleşimci şiddetine son vermesi ve sorumluları hesap verebilir kılması çağrısında bulunularak, "Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimlerin genişlemesine, zorla yerinden etme politikalarına ve ilhak tehditlerine karşı uluslararası hukuka uygun olarak somut adımlar atma konusundaki kararlılığımızı bir kez daha teyit ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Tarihe dayanan Haşimi himayesinin özel rolünün tanındığı ve mübarek ramazan ayında, Kudüs ile Kudüs'teki kutsal mekanlardaki tarihi ve hukuki statükonun korunmasının önemine değinilen açıklamada, bölgesel istikrar için bir tehdit oluşturan, Kudüs'teki statükoya yönelik tekrarlanan ihlallerin kınandığı belirtildi.

Açıklamada, "Bakanlar, İsrail'in Filistin Yönetimi'ne ait alıkonulan vergi gelirlerini derhal serbest bırakması çağrısında bulunmaktadırlar." ifadesine yer verilerek, Paris Protokolü uyarınca Filistin Yönetimi'ne aktarılması gereken bu gelirlerin, Gazze ve Batı Şeria'daki Filistin halkına temel hizmetlerin sağlanması açısından hayati öneme sahip olduğu vurgulandı.

4 Haziran 1967 sınırları temelinde, Arap Barış Girişimi ve ilgili Birleşmiş Milletler (BM) kararları doğrultusunda, Orta Doğu'da iki devletli çözüme dayalı adil, kapsamlı ve kalıcı bir barışa ulaşma konusundaki sarsılmaz bağlılığın yinelendiği açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"New York Bildirisi'nde de ifade edildiği üzere, İsrail-Filistin ihtilafının sona erdirilmesi bölgesel barış, istikrar ve entegrasyon için şarttır. Bölge halkları ve devletleri arasında bir arada yaşama ancak ve ancak bağımsız, egemen ve demokratik bir Filistin Devleti'nin hayata geçirilmesiyle mümkün olacaktır."

Kaynak: AA

Dış Politika, Batı Şeria, Orta Doğu, Politika, Türkiye, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Batı Şeria Kontrolü Kınandı - Son Dakika

Elleri kelepçeli cepleri boş Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe Elleri kelepçeli cepleri boş! Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe
7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade Hesaptaki para soruldu 7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade! Hesaptaki para soruldu
Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma
Kahramanmaraş’ta otomobil göle düştü, sürücü hayatını kaybetti Kahramanmaraş'ta otomobil göle düştü, sürücü hayatını kaybetti
Hollanda’da yeni azınlık hükümeti seçimden 117 gün sonra yemin etti Hollanda'da yeni azınlık hükümeti seçimden 117 gün sonra yemin etti
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda

00:19
İçişleri Bakanlığı’nın ardından gözler şimdi Emniyet teşkilatında
İçişleri Bakanlığı'nın ardından gözler şimdi Emniyet teşkilatında
23:39
Tedesco, Ederson’un sahalardan uzak kalacağı süreyi açıkladı
Tedesco, Ederson'un sahalardan uzak kalacağı süreyi açıkladı
22:19
Eşini oyuncu Dolunay Soysert ile aldattığı iddia edilen Konda’nın sahibine 50 milyon TL tazminat talebi
Eşini oyuncu Dolunay Soysert ile aldattığı iddia edilen Konda'nın sahibine 50 milyon TL tazminat talebi
22:10
Kadıköy’de inanılmaz son 905’te öne geçen Fenerbahçe, 9011’de yıkıldı
Kadıköy'de inanılmaz son! 90+5'te öne geçen Fenerbahçe, 90+11'de yıkıldı
21:56
Kartel öldürüldü, ülke kan gölüne döndü Meksika’daki çatışmaların bilançosu ağırlaşıyor
Kartel öldürüldü, ülke kan gölüne döndü! Meksika'daki çatışmaların bilançosu ağırlaşıyor
21:19
Cüneyt Özdemir, Meksika’da mahsur: Kartel sokağa çıkanları öldürmekle tehdit ediyor
Cüneyt Özdemir, Meksika'da mahsur: Kartel sokağa çıkanları öldürmekle tehdit ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 01:10:15. #.0.5#
SON DAKİKA: İsrail'in Batı Şeria Kontrolü Kınandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.