İsrail'in Gazze'de Bureyc Mülteci Kampı'na saldırısında 8 kişi öldü çok sayıda yaralı var - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'de Bureyc Mülteci Kampı'na saldırısında 8 kişi öldü çok sayıda yaralı var

İsrail'in, Gazze'nin Deyr el-Belah kentinde yer alan El-Bureyc Mülteci Kampı'na düzenlediği topçu saldırısında 8 kişinin öldüğü, 3'ü ağır çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

13.10.2024 16:48
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İsrail'in, Gazze'nin Deyr el-Belah kentinde yer alan El-Bureyc Mülteci Kampı'na düzenlediği topçu saldırısında 8 kişinin öldüğü, 3'ü ağır çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Kentteki Aksa Şehitleri Hastanesi kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in Bureyc Mülteci Kampı'na saldırısında hayatını kaybeden 5 kişi ile ağır yaralanan 3 kişi hastaneye getirildi.

Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki El-Avde Hastanesinden yapılan yazılı açıklamada da Bureyc Mülteci Kampı'nı hedef alan saldırıda yaşamını yitiren 3 kişinin cenazesinin ve 3 yaralının hastaneye nakledildiği kaydedildi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 42 bin 227 Filistinli öldü, 98 bin 464 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 349'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 731 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 160'ı çocuk 748 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İsrail, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'de Bureyc Mülteci Kampı'na saldırısında 8 kişi öldü çok sayıda yaralı var - Son Dakika

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