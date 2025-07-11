İsrail'in Gazze'de Saldırı: İki Asker Yaralı

İsrail ordusu, soykırımını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin kuzeyinde düzenlenen saldırıda 2 askerinin yaralandığını duyurdu.

İsrail Ordu Radyosunun haberinde, "Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir tanka yönelik tanksavar füze saldırısında biri hafif, olmak üzere 2 asker yaralandı" denildi.

Açıklamada saldırıya ilişkin daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik soykırım yürütüyor. Uluslararası çağrılar ve Uluslararası Adalet Divanının ateşkes kararlarına rağmen saldırılar, aç bırakma, yıkım ve zorla göç ettirme politikalarıyla sürüyor.

ABD'nin desteklediği bu süreçte, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan yaklaşık 195 bin Filistinli hayatını kaybetti veya yaralandı. On binlerce kişi kayboldu, yüz binlercesi evsiz kaldı ve düzinelerce çocuğun ölümüne yol açan kıtlık yaşandı.