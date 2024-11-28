İsrail'in Gazze'deki Bombardmanı: 9 Ölü - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'deki Bombardmanı: 9 Ölü

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İsrail, Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 9 sivilin ölümüne yol açtı.

28.11.2024 14:36
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- İsrail, Gazze Şeridi'nin merkezine bomba yağdırdı: 9 ölü

GAZZE - İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlediği yoğun saldırılar sonucu 9 sivil hayatını kaybetti.

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'ne yoğun saldırılar düzenliyor. Bölgenin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda binaları, cami ve tesisleri hedef alan İsrail ordusu, sivilleri hedef alarak soykırım faaliyetlerine devam ediyor. İsrail güçlerinin Nuseyrat'ta yerinden edilmiş sivillerin sığındığı binaya düzenlediği saldırıda 9 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail\'in Gazze\'deki Bombardmanı: 9 Ölü
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'deki Bombardmanı: 9 Ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail'in Gazze'deki Bombardmanı: 9 Ölü - Son Dakika
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