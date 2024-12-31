İsrail'in Gazze'deki Hastanelere Saldırıları ve Etnik Temizlik İddiası

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(ANKARA) - İsrail merkezli Hareetz'de yer alan bir makalede, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki hastaneleri yok etmesinin Filistinlilere karşı bir "etnik temizlik" kampanyasının bir parçası olduğu belirtildi. Geçen hafta düşen sıcaklıkların etkisiyle Gazze'de en az 5 bebek hayatını kaybetti.

İsrail merkezli Hareetz, Gazze'nin kuzeyinde yaklaşık üç aydır yoğunlaştırdığı askeri saldırıları eleştiren bir makale yayımladı. Hareetz İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki hastaneleri yok etmesine ilişkin olarak, "Filistinlilere karşı bir etnik temizlik kampanyasının parçasıdır" ifadelerini kullandı. Makalede İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki eylemleri eleştirildi ve bu eylemlerin yerinden edilen Filistinlilerin evlerine dönmesini engellemeyi ve bölgeyi etkili şekilde boşaltmayı amaçladığı belirtildi.

Hareetz özellikle hastanelerin yıkılmasının, bölge sakinlerini temel tıbbi bakım almak için Gazze'nin güneyine göç etmeye zorladığını ifade etti. Özellikle savaş zamanında böyle büyük bir bölgenin hastaneden yoksun bırakılmaması gerektiğine vurgu yapan Hareetz, Dördüncü Cenevre Sözleşmesi'nin savaşlar sırasında hastanelere özel koruma sağladığı hatırlattı. Makalede hastanelerde bulunan küçük silahlar, mühimmat ya da tedavi gören silahlı bireylerin varlığının İsrail ordusunun saldırılarına gerekçe olamayacağı belirtildi.

Kamal Advan Hastanesi hizmet dışı

İsrail, hafta sonu Kamal Advan Hastanesi'nin içinde yer alan bir Hamas komuta merkezinin hedef alındığını ileri sürdüğü bir saldırı gerçekleştirmiş, ardından 240'tan fazla Hamas militanın tutuklandığını belirtmişti.

Gazze'nin kuzeyindeki en büyük hastane olan Kamal Advan Hastanesi, İsrail saldırılarından önce 400 binden fazla kişiye hizmet vermekteydi. İsrail ordusu cuma günü hastaneyi kuşatarak, sağlık personelini ve yaralıları zorla tahliye etti. Hastanenin bazı bölümleri ateşe verildi. Gazze'deki sağlık yetkililerinin açıklamalarına göre Gazze'de düşen sıcaklıklar nedeniyle son bir hafta içinde en az 5 bebek hayatını kaybetti.

BM verilerine göre İsrail, 7 Ekim 2023'te Filistinli Hamas grubunun sınır ötesi saldırısından bu yana Gazze'de 45 bin 500'den fazla kişiyi öldürdü. Kasım ayında, Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında Gazze'deki savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle tutuklama emirleri çıkardı. İsrail ayrıca, Gazze'deki eylemleri nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı'nda da bir soykırım davasıyla karşı karşıya.