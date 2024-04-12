İsrail\'in Gazze\'deki Mülteci Kampına Saldırısında Gazeteciler Yaralandı

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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'na yönelik hava saldırısı sonucu aralarında TRT Arabi muhabir ve kameramanının da bulunduğu bir grup gazeteci yaralandı. AKP Sözcüsü Ömer Çelik ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun, saldırıyı kınadı. Çelik, "Görev yapan arkadaşlarımız insanlık için büyük bir vazifeyi yerine getiriyorlar. İsrail'in katletmekten herhangi bir çekincesi yok. Sadece bunların duyulmasını engellemeye çalışıyor" dedi.

İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında aralarında TRT Arabi muhabir ve kameramanının da bulunduğu bir grup gazeteci yaralandı. Konuyla ilgili açıklama yapan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, şunları söyledi:

"İSRAİL BUNU BİLEREK YAPIYOR"

"Görev yapan arkadaşlarımız insanlık için büyük bir vazifeyi yerine getiriyorlar. İsrail'in katletmekten herhangi bir çekincesi yok. Sadece bunların duyulmasını engellemeye çalışıyor. Arkadaşlar, sağlık ekiplerinin bile giremediği noktalarda çalışıyorlar. Doğruyu göstermek için ölümü göze alarak haber yapıyorlar. İsrail bunu bilerek yapıyor. Gazze Şeridi'nde Filistinlileri acımasızca katleden İsrail ordusunun, bölgedeki insani durumu dünya gündemine taşıyan basın mensuplarını hedef almasını bir kez daha lanetliyoruz. Gazze'deki Nuseyrat kampında yayın hazırlığı yaparken İsrail tarafından hava saldırısına uğrayan TRT Arabi ekibine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; yaralanan muhabir Sami Şahada'ya şifa diliyoruz."

"TRT AİLEMİZE GEÇMİŞ OLSUN"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da X hesabından şu açıklamayı yaptı:

"İşgalci İsrail'in gazetecileri kasıtlı olarak hedef alması hız kesmeden devam ediyor. Gazze'deki Nuseyrat kampında yayın hazırlığı yapan TRT Arabi ekibi aracı İsrail ordusu tarafından hava saldırısına uğradı. Bağımsız kameraman olarak çalışan Sami Şahada ağır yaralandı, ameliyata alındı. TRT Arabi muhabiri Sami Berhum olaydan yara almadan kurtuldu. Bu alçak saldırıyı kınıyoruz. Bu bir terördür. Bu terörün durması, batı dünyasının bir an evvel bu vahşete karşı çıkması gerekmektedir. İsrail katliamlarının görünmemesi için gazetecileri hedef almakta, basın özgürlüğüne saldırmaktadır. Uluslararası toplumun bu saldırılara karşı kayıtsız kalması da İsrail'i cesaretlendirmektedir. Artık yeter! Uluslararası toplum gözlerimizin önünde cereyan eden vahşete karşı harekete geçmelidir. Bu sistematik saldırılara karşı sessiz kalanlar, İsrail'in soykırım suçuna ortak olanlardır. Bir kez daha İsrail'in Gazze'de Gazetecileri hedef alan saldırılarını kınıyor, kameraman Sami Şahada kardeşimize Allah'tan şifalar, TRT ailemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."