İsrail'in Gazze'deki Saldırısı: 21 Ölü

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde yardım bekleyenlere yönelik saldırısında 21 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve 50 kişinin yaralandığı bildirildi.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gazze'nin güneyindeki Refah'ta insani yardım için bekleyen Filistinlilere İsrail askerleri ateş açtı.

İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 21 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 50 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 809'a, yaralıların sayısı da 5 bin 249'a çıktı.