İsrail'in Gazze'deki saldırısında 2 Filistinli öldü, 6 kişi yaralandı

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İsrail'in Gazze kentinin güneybatısındaki bir evi hedef alan saldırısında iki Filistinli öldü, 6 kişi yaralandı.

Gazze'deki Filistin Sivil Savunma Kurumundan yapılan açıklamada İsrail'in, kentin güneybatısındaki El-Muğrabi Kavşağı'nda Ubeyd ailesine ait evi hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, saldırı sonucu iki kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı, yaralıların El-Mamedani Hastanesi'ne getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusu bu sabah bölgeye yoğun topçu saldırısı düzenlemiş ayrıca Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeybatı bölgelerine de girmişti.