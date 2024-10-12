İsrail'in, Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 13 Filistinli öldü - Son Dakika
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İsrail'in, Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 13 Filistinli öldü

İsrail'in sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırıları sonucu 13 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

12.10.2024 15:18
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İsrail'in sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırıları sonucu 13 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesi'nden bir sağlık yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in kentin doğusundaki Tuffah Mahallesi'ne düzenlediği hava saldırısında 3 Filistinlinin öldürüldüğünü belirtti.

Görgü tanıkları da İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) Gazze şehrinin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'nin doğusundaki Es-Sikke Caddesi'nde bir grup Filistinliye ateş açtığını ve 3 kişinin yaralandığını bildirdi.

Görgü tanıkları ayrıca İsrail'e ait bir İHA'nın Gazze şehrinin doğusundaki Eş- Şucaiyye Mahallesi'ni bombalaması sonucu çok sayıda kişinin yaraladığını ifade etti.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde ise Aksa Şehitleri Hastanesi'nden bir sağlık yetkilisi, İsrail'in Bureyc Mülteci Kampı'nda toplu halde bulunan Filistinlileri bombalaması sonucu iki kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını söyledi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki sağlık görevlileri de İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden 3 Filistinlinin Refah kentinden Gazze-Avrupa Hastanesi'ne nakledildiğini açıkladı.

Görgü tanıkları, Han Yunus'un doğusundaki Abesan kasabasında da İsrail'in saldırısı sonucu ölen bir Filistinlinin naaşının şehirdeki Nasır Hastanesi'ne kaldırıldığını dile getirdi.

Nasır Hastanesi'nden bir sağlık yetkilisi de İsrail'in şehrin doğu bölgelerinde düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden iki Filistinlinin cenazesinin hastaneye ulaştırıldığını ifade etti.

Sağlık görevlileri de Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Al-Zuhur Mahallesinde İsrail keşif uçağı tarafından hedef alınarak öldürülen iki Filistinlinin cenazesinin hastaneye nakledildiğini bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in, Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 13 Filistinli öldü - Son Dakika

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