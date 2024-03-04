İsrail'in Gazze Şeridi'nde açlık ve susuzluk nedeniyle çocuklar zehirleniyor

İsrail'in zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi'nde çocuklar, gıda bulamadıkları için yemek zorunda kaldıkları hayvan yemlerinden zehirleniyor.
Gazze Şeridi'ne yaklaşık 5 aydır havadan, karadan ve denizden saldıran İsrail, abluka altında tuttuğu bölgeye su, yiyecek, ilaç, yakıt ve elektrik ulaştırılmasına da izin vermiyor. Gazze'de yaklaşık 2,3 milyon Filistinli büyük bir trajediye yol açan insani koşullar altında yaşam mücadelesi veriyor.
İsrail ayrıca Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile Gazze kentini boğucu bir kuşatma altına altında tutuyor. Kuşatma nedeniyle insani yardımlarının ulaştırılamadığı bölgelerde yiyecek ve içilebilir su tükenmiş durumda.
Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi yoğun bakım ünitesi doktorlarından İman Ebu Celhum, kötü beslenme, gıda zehirlenmesi ve beslenememe nedeniyle daha fazla çocuğun hayatını kaybetmesinden endişe duyduklarını söyledi.
"İşgal yönetimi, sistematik olarak aç bırakma politikası uyguluyor"
Doktor Ebu Celhum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde giderek artan kötü beslenme vakalarının tedavisinde çok zorlandıklarını, bazı çocukların gıda zehirlenmesi yaşadığını ifade etti.
Dün, açlıktan arpa, mısır ve samandan oluşan hayvan yemi yemek zorunda kalan 2 çocuğun gıda zehirlenmesi nedeniyle hastanede tedavi altına alındığını ifade eden Ebu Celhum, "İşgal yönetimi, sistematik olarak aç bırakma politikası uyguluyor. Beslenemeyen ve gerekli vitaminleri alamayan çocuklar, anneler ve yaşlıların sağlığı bozuluyor." dedi.
Doğum yapan kadınların beslenme ve vitamin yetersizliği yaşadığını, bunun da hem annelerin hem de bebeklerin sağlığını riske attığına dikkati çeken Ebu Celhum, "Bu açlık ve kuşatma ne zamana kadar devam edecek? Filistin halkı ve çocukları ne zamana kadar zulüm görecek?" ifadesini kullandı.
Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 15 çocuk açlıktan öldü
Kemal Advan Hastanesinde 7 çocuğun açlıktan hayatını kaybettiği bilgisi paylaşılmıştı.
Gazze'deki hükümetin medya ofisinden bugün yapılan yazılı açıklamada, İsrail engeli nedeniyle insani yardımların ulaştırılamadığı Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ve Gazze kentinde açlıktan ölen çocukların sayısının 15'e yükseldiği hatırlatılarak, 700 bin Filistinlinin de şiddetli açlık tehdidiyle karşı karşıya olduğu belirtilmişti.
Gazze Şeridi'nde açlık seviyesinin çok arttığı ve 2,4 milyon kişinin ciddi gıda sıkıntısı çektiğine işaret edilen açıklamada, "Bazı ülkeler birkaç uçakla havadan yardım sağlama üzerinde çalıştı. Ancak herkesin bildiği gibi bu, Gazze halkına yardımların ulaştırılması için en iyi yol değil. Havadan ulaştırılan gıda yardımları faydasız." ifadeleri kullanılmıştı.
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