İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırıda 3 Filistinli öldü

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İsrail'in Gazze Şeridi'nde eve düzenlediği saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünün Telegram hesabından yapılan açıklamada, Gazze kentindeki Şeyh Rıdvan bölgesinde İsrail'in bombaladığı evin enkazından 3 Filistinlinin cesedinin çıkarıldığı belirtildi.

Açıklamada evin, Racih ailesine ait olduğu ifade edildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı bugün, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 877 Filistinlinin öldürüldüğünü, 86 bin 969 Filistinlinin yaralandığını açıklamıştı.

Enkazda halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.