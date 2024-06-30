İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırıda 3 Filistinli öldü - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırıda 3 Filistinli öldü

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in Gazze Şeridi'nde bombaladığı evin enkazından 3 Filistinlinin cesedinin çıkarıldığını açıkladı. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 37 bin 877 Filistinli öldü, binlerce ölü halen enkaz altında kalmış durumda.

30.06.2024 23:31
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İsrail'in Gazze Şeridi'nde eve düzenlediği saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünün Telegram hesabından yapılan açıklamada, Gazze kentindeki Şeyh Rıdvan bölgesinde İsrail'in bombaladığı evin enkazından 3 Filistinlinin cesedinin çıkarıldığı belirtildi.

Açıklamada evin, Racih ailesine ait olduğu ifade edildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı bugün, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 877 Filistinlinin öldürüldüğünü, 86 bin 969 Filistinlinin yaralandığını açıklamıştı.

Enkazda halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırıda 3 Filistinli öldü - Son Dakika

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