Gazze Şeridi\'nde İsrail ordusunun çekilişiyle eş zamanlı bombalama

Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah kentinden İsrail ordusunun çekilişiyle eş zamanlı kentin yoğun şekilde bombalandığı çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

AA muhabiri, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah'ın doğusunda bulunan Masdar beldesi, Nusayrat Mülteci Kampı ve Aksa Şehitleri Hastanesi Caddesi'nin girişindeki bölgelerden kısmen çekildiğini aktardı.

Görgü tanıkları da İsrail güçlerinin, işgal amacıyla girdikleri yerlerden çekilirken arkalarında yüzlerce yıkılmış ev, buldozerler tarafından kazınmış yollar olan harabeye dönmüş bir bölge bıraktığını ifade etti.

İsrail askeri birliklerinin bölgeden çekilişiyle eş zamanlı olarak Zeytun Mahallesi ve kentin güneyindeki Cuhru ed-Dik beldesinin ağır topçu atışlarına maruz kaldığı belirtildi.

Selahaddin Caddesi'nde bulunan boş bir otobüsün hedef alınmasıyla aracın yandığı ifade edildi.

Öte yandan görgü tanıkları, Bureyc Mülteci Kampı'nın doğu kesiminde İsrail askerleri ile Filistinli direniş grupları arasında çatışmalar yaşandığını vurguladı.

İsrail ordusunun, Megazi ve Bureyc mülteci kamplarına düzenlediği yoğun bombardımanların sağlık ve kurtarma ekiplerinin bölgeye girişine engel olduğuna işaret edildi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 10 bin 300 çocuk, 7 bin 100 kadın olmak üzere, 23 bin 843 Filistinli öldürüldü, 60 bin 317 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 188'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 522 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 347 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 161 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.