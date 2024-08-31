İsrail'in Gazze'deki saldırılarına rağmen tıp ve hemşirelik öğrencileri eğitimlerini tamamlamak için çabalıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail'in Gazze'deki saldırılarına rağmen tıp ve hemşirelik öğrencileri eğitimlerini tamamlamak için çabalıyor

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 11 aydır sürdürdüğü saldırılara ve ablukaya rağmen tıp ve hemşirelik bölümü öğrencileri eğitimlerini tamamlayıp sağlık sektöründe hizmet etmek için çabalıyor. Saldırılar sonucunda birçok okul, üniversite ve hastane yerle bir edilirken, öğrenciler Nasır Hastanesi'nde eğitim almaya başladı.

31.08.2024 12:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 11 aydır sürdürdüğü saldırılara ve ablukaya rağmen tıp ve hemşirelik bölümü öğrencileri eğitimlerini tamamlayıp sağlık sektöründe hizmet etmek için çabalıyor.

İsrail'in sürdürdüğü saldırıların en önemli boyutlarından biri, sağlık ve eğitim sistemlerine uygulanan "soykırım". İsrail kasıtlı olarak Gazze'deki okul, üniversite ve hastaneleri yerle bir ederek, bir nesli eğitimsiz ve kendi yaralarını saracak sağlıkçı kadrosundan mahrum bırakıyor.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden 26 Ağustos'ta açıklanan veriler, trajedinin boyutunu gözler önüne seriyor.

Buna göre, 11 ayda, 885 sağlık çalışanı ile 110 üniversite hocası ve araştırmacı saldırılarda öldü; 122 okul ve üniversite tamamıyla, 334'ü ise kısmen yıkıldı. Saldırılarda 34 hastane, 80 sağlık ocağı ile 162 sağlık kuruluşu hizmet dışı kaldı.

Ancak tüm bu olumsuz koşullara; saldırıların oluşturduğu tehlikeye, tekrar tekrar yaşanan zorunlu göçe ve geleceğe dair yaşadıkları belirsizliğe rağmen Filistinli tıp öğrencileri eğitimlerini tamamlayıp sağlık alanında hizmet vermekte kararlı.

Çok sayıda tıp fakültesi ve hemşirelik bölümü öğrencisi, yıkılan üniversitelere alternatif olarak Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesinin konferans salonlarında yeniden eğitim almaya başladı.

Öğrenciler eğitimlerini tamamlamak istiyor

Nasır Hastanesi Pediatri Bölümü Başkanı Doktor Ahmed el-Ferra, Gazze İslam Üniversitesi ve Ezher Üniversitesi tıp fakültelerinden öğrencilerin hastanede eğitime başladıklarını ve sınavlara girdiklerini söyledi.

Öğrenciler arasında kadın doğum ve çocuk hastalıkları uzmanlık öğrencilerinin de olduğunu kaydeden Ferra, hayırseverlerin de yardımıyla üniversiteleri yıkılan bu öğrencilerin yeniden eğitim almalarına olanak sağladıklarını dile getirdi.

Ferra, "Bu öğrenciler, lise sınavlarında derece yapan kişiler, azimli ve kararlılar. Mezun olup Gazze'deki sağlık sektörünün nüvesini teşkil edecekler. Biz de gerek sağlık kadrosu olarak gerekse verdiğimiz teorik ve pratik eğitimlerle onlar için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Öğrenciler de eğitimciler de kararlı

Eğitim sürecinde pek çok zorlukla karşılaştıklarını kaydeden Ferra, yıkılan üniversitelerdeki amfiler yerine kısıtlı imkanlarla da olsa Nasır Hastanesindeki bazı konferans salonlarını sandalye ve led ekranlarla donattıklarını kaydetti.

Öğrencilerin vasıta olmadığı ve sürekli yer değiştirdikleri için hastaneye ulaşma konusunda da sıkıntı yaşadığını, bazılarının 1 ay içinde 3-4 kere yer değiştirdiğini, elektrik ve internet olmadığı için öğrencilerin ders çalışmakta ve ders materyallerini yüklemekte zorlandığını söyleyen Ferra, ancak hem öğrenciler hem de eğitimci kadrosunun, onların doktor olarak bu vatana hizmet etmeleri konusunda kararlı olduğunu vurguladı.

Saldırıların altında eğitim

Gazze İslam Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Bera Dola da Nasır Hastanesinde eğitimini tamamlamaya çalışan öğrencilerden.

Eğitiminin yarıda kalmasının yanı sıra saldırıların başından bu yana elim olaylar yaşadıklarını anlatan Bera, İsrail'in evlerini yaktığını bu sırada bilgisayarı ve kitaplarının kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

Nasır Hastanesinin öğrencilere eğitimlerini tamamlama fırsatı verdiğini ancak olağandışı koşullarda eğitim aldıklarını belirten Bera, "Bilgisayarım yandığı için cep telefonuyla idare ediyorum. Elektrikli cihazları şarj edecek elektrik yok, internet yok. Ayrıca savaş ortamında eğitim alıyoruz. Uçakların ve tankların seslerini duyuyoruz. Çadırlarda sıcak ve sineklerle boğuşuyoruz. Bu koşullar kesinlikle eğitime uygun değil. Hastaneye ulaşmak için de vasıtalara aylık yüksek meblağlar ödememiz gerekiyor." diyerek çektikleri sıkıntıları anlattı.

Filistin Hemşirelik Fakültesi öğrencisi Hiba Ebu Zerga da ders çalışmak için sakin ortam bulamadıklarını ifade etti. Gazze dışındaki öğrenciler gibi yüz yüze eğitim alamadıklarını kaydeden Hiba, çok uzak bir bölgede yaşamasına ve vasıta bulmakta çok zorlanmasına rağmen sınava girmek için hastaneye geldiğini dile getirdi.

Kaynak: AA

İsrail, Nasır, Gazze, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'deki saldırılarına rağmen tıp ve hemşirelik öğrencileri eğitimlerini tamamlamak için çabalıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:32 İş kadınının tecavüz yalanı Muayenede gerçek ortaya çıktı İş kadınının tecavüz yalanı! Muayenede gerçek ortaya çıktı
12:24 Diyarbakır’da kaybolan Narin Güran’ın amcası gözaltına alındı Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran'ın amcası gözaltına alındı
10:30 CHP lideri Özel’in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin’i kızdırdı CHP lideri Özel'in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin'i kızdırdı
10:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti
09:00 Bahçelievler Devlet Hastanesi’nde Silahlı Saldırı: 5 Kişi Yaralandı Bahçelievler Devlet Hastanesi'nde Silahlı Saldırı: 5 Kişi Yaralandı
16:39 Mesut Özil, Ümraniyespor’un altyapısına ortak oldu Mesut Özil, Ümraniyespor'un altyapısına ortak oldu
16:34 Güzel şarkıcı Şimal bir kez daha kansere yakalandı Güzel şarkıcı Şimal bir kez daha kansere yakalandı
16:30 Vincenzo Montella’dan büyük sürpriz A Milli Takımımızın aday kadrosu belli oldu Vincenzo Montella'dan büyük sürpriz! A Milli Takımımızın aday kadrosu belli oldu
16:18 30 Ağustos töreninde tartışma yaratan görüntü Atatürk anıtının önünde elleri arkada bekledi 30 Ağustos töreninde tartışma yaratan görüntü! Atatürk anıtının önünde elleri arkada bekledi
15:59 RAMS Başakşehir’in UEFA Konferans Ligi rakipleri belli oldu RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi rakipleri belli oldu
15:57 Sultan filminin Kemal’i Bulut Aras, yıllar sonra görüntülendi Sultan filminin Kemal'i Bulut Aras, yıllar sonra görüntülendi
15:42 Gürültü çıkarıyor diye manavın öldürdüğü 10 yaşındaki Emir’in son görüntüleri kahretti Gürültü çıkarıyor diye manavın öldürdüğü 10 yaşındaki Emir'in son görüntüleri kahretti
15:40 Diyanet İşleri Başkanlığı, Cuma Hutbesi’nde Atatürk’ün adını anmadı Diyanet İşleri Başkanlığı, Cuma Hutbesi'nde Atatürk'ün adını anmadı
15:38 Apar topar İngiltere’ye gitti Gabriel Sara, antrenmana çıkmadı Apar topar İngiltere'ye gitti! Gabriel Sara, antrenmana çıkmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2024 13:34:23. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail'in Gazze'deki saldırılarına rağmen tıp ve hemşirelik öğrencileri eğitimlerini tamamlamak için çabalıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement