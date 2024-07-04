İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 385 Filistinli hayatını kaybetti

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne son 10 günde düzenlediği saldırılarda 385 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 272 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği saldırılarda 58 kişi yaşamını yitirdi, 179 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarında son 10 günde ise 385 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'de Gazze'ye başlattığı saldırılarda ölenlerin sayısı, 272 günde, 38 bin 11'e, yaralı sayısı ise 87 bin 445'e çıkmış oldu.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı aktarıldı.