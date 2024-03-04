İsrail saldırılarında can kaybı 30 bin 534'e yükseldi

Van'da 1. Çocuk Edebiyatı Fuarı Başladı

Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye Yazarlar Birliği ve Van Yazar ve Şairler Derneği işbirliğiyle düzenlenen '1. Çocuk Edebiyatı Fuarı' başladı. Fuarın açılışında konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, çocuklar için yapılan etkinlikleri önemsediklerini ve okuma kültürünü yaygınlaştırmaya çalıştıklarını belirtti. Fuar, birçok ilden tanınmış yazarların katılımıyla 6 Mart'a kadar devam edecek.