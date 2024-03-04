İsrail saldırılarında can kaybı 30 bin 534'e yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail saldırılarında can kaybı 30 bin 534'e yükseldi

İsrail ordusunun, halkı zorla aç ve susuz bıraktığı abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 124 Filistinli hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 30 bin 534'e yükseldi. Saldırılarda 210 Filistinli yaralandı ve toplam yaralı sayısı 71 bin 920'ye çıktı. İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlileri enkaz altında ve yol kenarlarında bulunan ölülere ulaşamıyor.

04.03.2024 11:39  Güncelleme: 11:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun, halkı zorla aç ve susuz bıraktığı abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda can kaybı son 24 saatte 124 artarak 30 bin 534'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 150 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte 124 Filistinliyi öldürdüğü belirtilen açıklamada, toplam can kaybının 30 bin 534'e yükseldiği aktarıldı.

Son saldırılarda 210 Filistinlinin yaralanmasıyla toplam yaralı sayısının ise 71 bin 920'ye çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca İsrail'in Gazze'de son 24 saatte "13 katliam" gerçekleştirdiği, enkaz altında ve yol kenarlarında hala ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail saldırılarında can kaybı 30 bin 534'e yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Hatay'da doğa yürüyüşüne çıkan 3 kişi ormanda kayboldu
    12:55 Hatay'da doğa yürüyüşüne çıkan 3 kişi ormanda kayboldu

    Hatay'ın Samandağ ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkan ve ormanda kaybolan 3 kişi, ekiplerin 4 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. 11 kişilik gruptan ayrılan 3 kişi, saatler süren arama çalışmaları sonucunda ormanlık alanda bulundu.

  • Bursa'da 3.5 milyon değerindeki aracı almak için 700 bin TL'yi dolandırıcının hesabına gönderen vatandaş dolandırıldı
    12:54 Bursa'da 3.5 milyon değerindeki aracı almak için 700 bin TL'yi dolandırıcının hesabına gönderen vatandaş dolandırıldı

    Bursa'da bir vatandaş, 3.5 milyon değerindeki aracı almak için 700 bin TL'yi dolandırıcının hesabına gönderdi. Dolandırıldığını anlayan vatandaş, polise başvurdu ve ekipler kısa sürede dolandırıcının hesap sahibini yakaladı. Şüpheli, hesabını kiraladığını iddia etti ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • Van'da 1. Çocuk Edebiyatı Fuarı Başladı
    12:53 Van'da 1. Çocuk Edebiyatı Fuarı Başladı

    Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye Yazarlar Birliği ve Van Yazar ve Şairler Derneği işbirliğiyle düzenlenen '1. Çocuk Edebiyatı Fuarı' başladı. Fuarın açılışında konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, çocuklar için yapılan etkinlikleri önemsediklerini ve okuma kültürünü yaygınlaştırmaya çalıştıklarını belirtti. Fuar, birçok ilden tanınmış yazarların katılımıyla 6 Mart'a kadar devam edecek.

  • Düzce'de Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı
    12:53 Düzce'de Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı

    Düzce'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada uyuşturucu sattığı belirlenen şüpheli şahıs üzerinde uyuşturucu ile yakalandı. Yakalanan şüpheli adli makamlarca tutuklandı. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalarda 11 suç kaydı bulunan H.M. (52) isimli şüpheli şahsın üzerinde beyaz kağıda sarılı 16 parça halinde toplamda 20-25 gram gelen metamfetamin maddesi, tek parça halinde 3 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

  • Şehitlerin Anısına İstanbul'dan Çanakkale'ye Yürüyen Gazi Torunu Tekirdağ'a Ulaştı
    12:52 Şehitlerin Anısına İstanbul'dan Çanakkale'ye Yürüyen Gazi Torunu Tekirdağ'a Ulaştı

    İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüyen gazi torunu Saffet Gümüş, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü kutlamalarına katılmak için Tekirdağ'a ulaştı. Gümüş, milli birlik ve beraberliğe dikkat çekmek amacıyla yaptığı yürüyüşte, şehitlerin yolunda adım adım ilerlediğini belirtti. Türk milletinin Çanakkale ruhunu hiçbir zaman kaybetmediğini vurgulayan Gümüş, gençlere emanete sahip çıkmaları çağrısında bulundu.


12:25 Dursun Özbek’e İmamoğlu’nun yanında Kurum ile olan fotoğrafı soruldu Dursun Özbek'e İmamoğlu'nun yanında Kurum ile olan fotoğrafı soruldu
12:06 Bedelli askerlikte temel eğitim kaldırılıyor mu Bakan Güler’den açıklama var Bedelli askerlikte temel eğitim kaldırılıyor mu? Bakan Güler'den açıklama var
11:38 İstanbul’da dinlenme tesisindeki tankerde patlama Ölü ve yaralılar var İstanbul'da dinlenme tesisindeki tankerde patlama! Ölü ve yaralılar var
11:34 Kahramanmaraş’ta 4.4 büyüklüğünde deprem Sarsıntı çevre illerde de hissedildi Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
09:06 Bomba iddia: Erdoğan, Kabine sonrası bayram ikramiyelerinin 10 bin TL’ye yükseltildiğini açıklayacak Bomba iddia: Erdoğan, Kabine sonrası bayram ikramiyelerinin 10 bin TL'ye yükseltildiğini açıklayacak
12:36 Onur Bay, Kirli Sepeti dizisinin kadrosuna katıldı Onur Bay, Kirli Sepeti dizisinin kadrosuna katıldı
11:54 Çöp konteynerindeki kemikleri gören telefona sarılıp ihbar etti Çöp konteynerindeki kemikleri gören telefona sarılıp ihbar etti
11:45 Almanya’da huzurevinde yangın: 4 ölü, 23 yaralı Almanya'da huzurevinde yangın: 4 ölü, 23 yaralı
11:42 Kızılcık Şerbeti’nin Görkem’i ile Ali Koç birlikte eğlendi Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'i ile Ali Koç birlikte eğlendi
11:11 Fiyatını duyanlar inanamıyor Erman Toroğlu’nun ceketi gündem oldu Fiyatını duyanlar inanamıyor! Erman Toroğlu'nun ceketi gündem oldu
10:58 DSÖ kırmızı alarm verdi Bangladeş’te 2 kişiyi öldüren Nipah virüsü hızla yayılıyor DSÖ kırmızı alarm verdi! Bangladeş'te 2 kişiyi öldüren Nipah virüsü hızla yayılıyor
10:55 Türkiye’nin en obez ili Adana Türkiye'nin en obez ili Adana
10:48 Milletten çaldığı paralarla şov yapıyordu, saltanatı sona erdi Milletten çaldığı paralarla şov yapıyordu, saltanatı sona erdi
10:27 Mete Yarar ile CHP’li eski vekil canlı yayında birbirlerine girdiler Mete Yarar ile CHP'li eski vekil canlı yayında birbirlerine girdiler
10:15 Mehmet Şimşek’ten “Kredi kartlarına düzenleme olacak mı“ sorusuna net yanıt Mehmet Şimşek'ten "Kredi kartlarına düzenleme olacak mı?" sorusuna net yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2024 12:55:36. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail saldırılarında can kaybı 30 bin 534'e yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement