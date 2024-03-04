İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinli öldü

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzey, orta ve güney kesimlerine düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinli öldürüldü.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri Gazze'ye havadan, karadan ve denizden sürdürdüğü saldırı ve katliamlarına 150. gününde de devam etti.

İsrail ordusu, Gazze'nin güneyinde Mısır sınırında bulunan 1,5 milyon insanın sığındığı Refah kentinde Filistinli ailelere ait 2 evi bombaladı, saldırıda aralarında çocukların da olduğu 12 kişi hayatını kaybetti.

İsrail savaş uçakları, kuzeyde yer alan Gazze kentinin doğusundaki Ez-Zeytun semtinde 4 evi bombaladı, Es-Sabra ve Er-Rimal semtlerinde de bazı evler topçu atışlarıyla hedef alındı. Saldırılarda aralarında çocuk ve kadınların da olduğu çok sayıda Filistinli öldü ve yaralandı.

Beyt Lahya beldesinde 2 evin vurulduğu ve yaralananların Cibalya'daki Kemal Advan Hastanesi'ne nakledildiği belirtildi.

İsrail savaş uçakları, Gazze'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah ve Nuseyrat Mülteci Kampı'nda 2 evi bombaladı. Saldırıda ölenlerin olduğu, yaralıların ise Aksa Şehitleri Hastanesi'ne nakledildiği kaydedildi.

Gazze'nin orta kesimlerindeki El-Bureyc Mülteci Kampı ile kuzeydeki Cibalya Mülteci Kampı'nda 2 evin daha İsrail güçlerince vurulduğu ve yaralananların olduğu aktarıldı.