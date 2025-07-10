İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırıları Devam Ediyor

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten beri çoğunluğu kadın ve çocuk 57 binden fazla Filistinlinin ölümüne neden olan İsrail, son 24 saatte bölgeye 180 hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, saldırıların Askeri İstihbarat Dairesi (AMAN) ve iç istihbarat servisi Şin-Bet'in (Şabak) yönlendirmesiyle düzenlendiği öne sürüldü.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 180 hava saldırısı düzenlendiğine dikkat çekilen açıklamada, eş zamanlı olarak karadan da saldırılara destek verildiği, bubi tuzaklı binalar, silah depoları, tanksavar rampaları ve tünellerin hedef alındığı kaydedildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 162. Tümen'in saldırılarına devam ettiği, 401. Tugay'ın da bazı tüneller tespit ederek havaya uçurduğu iddia edildi.

?İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 57 bin 575 Filistinli hayatını kaybetti, 136 bin 879 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 7 bin 13 kişi yaşamını yitirdi, 24 bin 838 kişi yaralandı.

27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 766'ya, yaralıların sayısı da 5 bin 44'e çıktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.