İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırısı: 5 Ölü

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İsrail ordusuna ait bir savaş uçağının Gazze şehrinin batısında Darul Erkam Okulu'nun yakınına düzenlediği hava saldırısında 5 Filistinli öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, İsrail savaş uçağının, Darul Erkam Okulu'nun yakınına hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, saldırı sonucu 5 Filistinlinin öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığı ifade edildi.

İsrail ordusunun bugün Gazze Şeridi'nin farklı yerlerine düzenlediği saldırılarda 14 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Bu saldırıda ölenlerle birlikte İsrail'in bugün Gazze'nin farklı yerlerine düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 19'a yükseldi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 715'i çocuk, 11 bin 308'i kadın olmak üzere 41 bin 182 Filistinli öldü, 95 bin 280 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.