İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırısında 31 Ölüm - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırısında 31 Ölüm

İsrail'in Gazze'deki bir okula düzenlediği hava saldırısında 31 Filistinli yaşamını yitirdi.

04.04.2025 13:23
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GAZZE, 4 Nisan (Xinhua) -- İsrail'in perşembe günü Gazze şehrinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde yerlerinden edilmiş kişilerin barındığı bir okula düzenlediği hava saldırısında en az 31 Filistinli hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi de yaralandı.

Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal Xinhua'ya yaptığı açıklamada, kurtarma ekiplerinin İsrail'in birden fazla füzeyle vurduğu Dar el Arkam Okulu'nun enkazından aralarında 18 çocuk ve yaşlı bir kadının da bulunduğu 31 kişinin cansız bedenini çıkardığını söyledi.

"Durum felaket. Her yerde çocukların cansız bedenleri var ve onlarca insan hala enkaz altında kalmış durumda" diyen Basal, acil durum çalışanlarının ciddi ekipman ve kaynak sıkıntısı çektiğini de sözlerine ekledi.

Basal, ölenlerin çoğunun Gazze'nin diğer bölgelerindeki evlerine düzenlenen hava saldırılarından kaçarak okula sığınan kadın ve çocuklar olduğunu kaydetti.

Basal'a göre, aralarında ikiz bebek bekleyen hamile bir kadın, kocası ve çocuklarının da bulunduğu 6 kişiden haber alınamıyor.

Bölge sakinlerinden bir kişi ise, Xinhua'ya yaptığı açıklamada "Patlama çok büyüktü. Birçok insan anında öldü, bazıları da hala enkaz altında" ifadelerini kullandı.

Saldırının ardından İsrail savaş uçakları yakınlardaki Şaban el-Rayes ve Fahd el-Sabah okullarını da hedef aldı. Kurtarma ekipleri bu okullara yönelik saldırıların ardından hayatta kalanların yerini tespit etmek veya cansız bedenleri almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Gazze'deki sağlık yetkilileri, sabah erken saatlerde İsrail savaş uçaklarının yine Gazze'nin doğu kesiminde yer alan Şucaiyye Mahallesi'ne düzenlediği hava saldırısında en az 20 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hamas, okula dönüştürülen sığınağa yapılan saldırıyı "Gazze'yi yok etmeye ve sakinlerini yerinden etmeye yönelik sistematik bir politikanın" parçası olarak kınadı.

Kaynak: Xinhua

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırısında 31 Ölüm - Son Dakika

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