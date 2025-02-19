İsrail'in Gazze'ye İş Makinesi Engeli - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye İş Makinesi Engeli

İsrail, Gazze'ye sadece 6 arızalı iş makinesi girişine izin veriyor, ağır makineler eksik.

19.02.2025 12:16
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İsrail'in en az 500 iş makinesine ihtiyaç duyulan Gazze Şeridi'ne yalnızca 6 parça iş makinesinin girişine izin verdiği, bunlardan da bazılarının küçük, bazılarının ise bozuk olduğu ve yedek parça ile bakıma ihtiyaç duyduğu bildirildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, AA muhabirine yaptığı açıklamada,"Gazze Şeridi'nin buldozer, ekskavatör, vinç gibi 500 ağır iş makinesine ihtiyacı var. Ancak İsrail sadece 6 iş makinesinin girişine izin verdi. Üstelik bunların bazıları küçük, bazıları ise arızalı ve yedek parça ile tamire ihtiyaç duyuyor." dedi.

Bu tutumun Gazze Şeridi'nde yaşanan acıları ve insani krizi hiçe sayma anlamına geldiğini vurgulayan Sevabite, Gazze'de yolların açılması, enkazın kaldırılması ve binlerce şehidin cenazesinin çıkarılması için ağır makineler konusunda büyük eksiklik yaşadığının altını çizdi.

İsrail'in bu tutumunu "insanlık dışı bir politika" olarak tanımlayan Sevabite, bunun insani yardımları ve yeniden inşa sürecini kasten engellemeye yönelik bir strateji olduğunu söyledi.

Sevabite, arabulucu ülkelere "Filistin halkının yaşadığı sıkıntıların daha da derinleşmemesi ve felaketin daha da büyümemesi amacıyla İsrail'e bu barbarca politikasını durdurması için baskı yapmaları" çağrısında bulundu.

İsrail basınında çıkan haberlerde, Tel Aviv yönetiminin konteyner evler ve iş makinelerinin Gazze'ye girişine izin vermek için 22 Şubat'ta 3 yerine 6 İsrailli esirin serbest bırakılmasını talep ettiği belirtilmişti. Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye dün yaptığı açıklamada, 22 Şubat'ta daha önce planlananın aksine 3 değil 6 İsrailli sağ esirin serbest bırakılacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye İş Makinesi Engeli - Son Dakika

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