İsrail'in Gazze'ye Saldırıları: 53 Ölü - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye Saldırıları: 53 Ölü

05.08.2025 20:35
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Gazze'de İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda 29'u insani yardım bekleyen 53 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda, 29'u insani yardım alabilmek için bekleyenler olmak üzere 53 Filistinli hayatını kaybetti.

Görgü tanıklarından ve sağlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde yine insani yardım alabilmek için bekleyen kalabalıkları, yerinden edilenlerin sığındığı çadırları ve aralarında bir taziye evinin de bulunduğu sivillere ait evleri hedef aldı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Netzarim kavşağı yakınlarında kurulu sözde ABD yardım dağıtım merkezinin çevresinde bekleyen kalabalığın hedef alındığı bombardımanda 6 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un Tina Caddesi'nde yardım dağıtım alanına ateş açtı. Açılan ateşte 3 Filistinli yaşamını yitirirken, pek çok kişi de yaralandı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'ya bağlı Zikim bölgesinde yardım bekleyenlere açılan ateşte de 20 Filistinli yaşamını yitirdi, yaralananlar oldu.

İsrail ordusu Han Yunus'un batısında Mevasi bölgesinde bulunan Atyaf kampında yerinden edilenlerin sığındığı çadırlara hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na bağlı Ebu Mualla bölgesine düzenlenen İsrail'in topçu saldırısında da biri kadın olmak üzere 2 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail güçleri Han Yunus'un batısındaki Yabani Mahallesi'nde bir taziye evini bombaladı. Saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentine düzenlenen iki hava saldırısında ise 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde iki evin hedef alındığı saldırıda da yaralananlar oldu.

İsrail ordusu Gazze kentinin kuzeybatısında sivillerin bulunduğu bir alanı hedef aldı. Bombardımanda 6 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 4 Filistinli daha yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye Saldırıları: 53 Ölü - Son Dakika

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