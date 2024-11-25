İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Devam Ediyor

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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyine düzenlediği saldırıda 4 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine hava saldırısı düzenledi.

Kentin kuzeyindeki Mesbah bölgesini hedef alan saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat'a yoğun saldırı düzenlendi

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde yer alan En-Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyindeki El-Muhayyem el-Cedid bölgesine yoğun hava saldırısı ve topçu atışları düzenledi.

Saldırılarda çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail askerleri Gazze'nin kuzeyinde binaları havaya uçurdu

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı ve Beyt Lahiya beldesi de İsrail'in yoğun hava ve topçu saldırılarının hedefi oldu.

İsrail ordusuna ait askeri araçlardan Cibaliya'nın güneydoğusundaki Salahaddin Caddesi'yle kesişen El-Karam Caddesi çevresine yoğun ateş açıldı.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail askerleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya, Beyt Lahiya ve Saftavi bölgelerinde bazı binaları patlayıcılarla havaya uçurdu.

Kemal Advan Hastanesi Müdürü'nden "acil yardım" çağrısı

Öte yandan Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiyye, yayımladığı yazılı açıklamada, Gazze'nin kuzeyinde tıbbi hizmetlerin durması halinde insani felaketin daha da büyüyeceği uyarısında bulundu.

Ebu Safiyye, bir kez daha "hastanelere acilen tıbbi malzeme ve insani yardım girişi sağlanması" çağrısı yaptı.

İsrail ordusunun, yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentinde bulunan Kemal Advan Hastanesi'ne önceki gün düzenlenen saldırıda hastane müdürü Hüsam Ebu Safiyye ve bazı personel yaralanmıştı.

Ebu Safiyye, dünkü açıklamasında, "Saldırılar bizi durduramayacak. Bedeli ne olursa olsun insanlığa bu hizmeti sağlamaya devam edeceğiz." ifadesini kullanmıştı.

Kemal Advan Hastanesi ve sağlık personelini hedef alan İsrail ordusu, son iki haftadır saldırılarını yoğunlaştırdığı hastaneyi birçok kez bombaladı ve acil servis ve ameliyathane gibi bazı kritik bölümlerini doğrudan hedef aldı.