İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ediyor, çok sayıda ölü ve yaralı var - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ediyor, çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta ve güney bölgelerine düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi. Saldırılar sonucunda Refah kentinde bir ev hedef alınırken, Tel es-Sultan, Suudi, Absan, Huzaa ve Derec Mahallesi gibi bölgelerde de patlamalar ve yoğun silah sesleri duyuldu. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucunda ise 37 bin 834 Filistinli öldü, 86 bin 858 Filistinli yaralandı.

30.06.2024 10:40
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İsrail ordusunun gece boyunca Gazze Şeridi'nin orta ve güney bölgelerine düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.

İsrail, halkı zorla aç ve susuz bırakarak büyük bir insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına 268. gününde de devam ediyor.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde Zarub ailesine ait bir evi hedef aldı. Saldırıda, aralarında çocukların da bulunduğu 6 kişi hayatını kaybetti, bazıları da yaralandı.

İsrail topçu birliklerinin de Refah'ın güney bölgelerini yoğun şekilde bombalaması sonucu ölen ve yaralananlar oldu.

Refah kentinin batısında yer alan Tel es-Sultan ve Suudi mahallelerinde patlamalar ve yoğun silah sesleri duyuldu.

İsrail savaş uçakları, Han Yunus kentinin doğusundaki Absan ve Huzaa beldelerini de hedef aldı. Saldırıda ölen ve yaralananlar oldu.

İsrail ordusunun, Gazze şehrinin doğusundaki Derec Mahallesi'nde bir evi bombalaması sonucu ölen ve yaralanan kişiler oldu.

İsrail savaş uçakları ayrıca Gazze kent merkezindeki Tuffah, Şucaiyye ve Sabra mahallelerini yoğun şekilde bombaladı.

Şucaiyye Mahallesi'ne giren İsrail güçleri, insansız hava araçlarından (İHA) ateş açılmasıyla eş zamanlı Şehitler Camii yakınındaki evlerde bulunan çok sayıda aileyi kuşatma altına aldı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 834 Filistinli öldürüldü, 86 bin 858 Filistinli yaralandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ediyor, çok sayıda ölü ve yaralı var - Son Dakika

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