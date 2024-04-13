İsrail saldırılarında yıkılan binaların bulunduğu sokakta Filistinliler - Son Dakika
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İsrail saldırılarında yıkılan binaların bulunduğu sokakta Filistinliler

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde İsrail saldırılarında yıkılan binaların bulunduğu bir sokakta görülen Filistinliler, 12 Nisan 2024. Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırıları sonucunda ölen Filistinlilerin sayısının 33.634'e yükseldiğini duyurdu. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

13.04.2024 09:55
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GAZZE, 13 Nisan (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde İsrail saldırılarında yıkılan binaların bulunduğu bir sokakta görülen Filistinliler, 12 Nisan 2024.

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırıları sonucunda ölen Filistinlilerin sayısının 33.634'e yükseldiğini duyurdu. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

Sağlık Bakanlığı, İsrail, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail saldırılarında yıkılan binaların bulunduğu sokakta Filistinliler - Son Dakika

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