İsrail saldırılarında yıkılan binaların bulunduğu sokakta Filistinliler

GAZZE, 13 Nisan (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde İsrail saldırılarında yıkılan binaların bulunduğu bir sokakta görülen Filistinliler, 12 Nisan 2024.
Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırıları sonucunda ölen Filistinlilerin sayısının 33.634'e yükseldiğini duyurdu. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)
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Yusuf Alemdar'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda yeni dönemin ilk meclisi belirlendi. Alemdar, şehrin kalkınması ve milletin refahı için sorumluluğun üstesinden birlikte geleceklerini belirtti.
Bursa'da bir genç, giyim mağazasında ve dükkanın önündeki mankenlerin arasında cansız manken kılığına girerek şaka yaptı. Vatandaşların cansız mankenin aniden hareket etmesi karşısında verdiği tepkiler ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Kağıthane'de bir grup, aralarında husumet bulunan bir kişiye silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, panelvan araç ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Elazığ'da bir esnafın dükkanına zarar vermemeleri için harçlık bıraktığı hırsızlar, polis ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlar, bir mağazadan çaldıkları ürünlerle kayıplara karışmış, ardından şarküteri dükkanına girip kasadaki bin lirayı alıp çıkmışlardı. Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık anları sayesinde polis ekipleri, çocuk hırsızları tespit ederek yakaladı.
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