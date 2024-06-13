İsrail'in gerçekleştirdiği katliamda hayatta kalan Filistinli anne, kızlarından habersiz iyileşiyor

Güncel

İsrail ordusunun beş gün önce Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda gerçekleştirdiği katliamdan ağır yaralı kurtulan Filistinli anne, kızlarından ikisinin hayatını kaybettiğinden habersiz şekilde iyileşeceği ve onlara kavuşacağı günü iple çekiyor.

İsrail ordusunun 8 Haziran'da Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği ve 274 Filistinlinin hayatını kaybettiği katliamın canlı tanıklarından Filistinli Rim el-Assar, İsrail'in gerçekleştirdiği saldırı anını, kızlarıyla birlikte yaşadıklarını ve sonrasını AA muhabirine anlattı.

Ancak Filistinli kadın olayın üzerinden birkaç gün geçmesine rağmen 6 kızından ikisinin hayatını kaybettiğini henüz bilmiyor.

"Şiddetli bir savaşın ortasına sürüklendik"

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi'nde tedavi altında tutulan başı ve vücudunun farklı yerlerinden yaralanan Assar, "O gün evde çamaşır yıkıyordum. Aniden hiçbir uyarı olmaksızın silah ve patlama sesleri duyuldu, bir anda her yer toz duman oldu." dedi.

Assar, evler hedef alınmadan hemen önce gökyüzünün insansız hava araçlarıyla (İHA) dolduğunu fark ettiklerini aktardı.

Bölgede İsrail Özel Kuvvetleri konuşlandığı için etraftakilerin evden çıkmamaları konusunda kendilerini uyardığını belirten Assar, keskin nişancılardan ve İHA'lardan gelen yoğun ateş nedeniyle evde kaldıklarını söyledi.

Assar, sözlerine şöyle devam etti:

"İsrail askerlerinin yoğun ve yakından gerçekleştirdiği saldırılara rağmen 6 kızımla birlikte evde kaldık. Ta ki evimiz de vurulana ve kendimizi enkaz altında buluncaya kadar. Evde normal otururken bir anda savaşın ortasına sürüklendik. Her şey saniyeler içinde oldu ve kendimi sadece enkaz altında hissettim."

İnsanlara seslerini duyurmak için bağırmaya başladıklarını dile getiren Assar, arama kurtarma ekibinden birinin kendilerini duyup hemen kurtarma çalışmalarına koyulduğunu aktardı.

Assar, kampı yoğun bir ateş ve duman sarmasına rağmen kendisini hemen Avde Hastanesi'ne naklettiklerini kaydetti.

Hastaneye varır varmaz İsrail savaş uçaklarının hastanenin danışma kısmı ile acil servisi hedef aldığını aktaran Assar, "Ben hastanedeyken 6 kızımı kurtarmak için çalışmalar sürüyordu. Onlar da benimle birlikte tedavi görmek üzere hastaneye getirildi." diye konuştu.

"Kızlarım iyileşene kadar tedavi edilmeliyim"

Assar, "Haberleri duyuyorduk, katliamları görüyorduk. Böyle bir şeyin olma ihtimali aklımıza geliyordu fakat bu şekilde, bu hızda ve bu şiddette değil. Herhangi bir saldırıdan önce broşür atarak veya iletişim kurarak bizden evi boşaltmamızı isteyeceklerini sanıyordum." ifadelerini kullandı.

İsrail saldırısında yaralanmasına ilişkin Assar, şunları kaydetti:

"Bedenim çok sayıda şarapnel parçasından kaynaklanan yaralarla dolu ve doktorların kanamayı durdurabilmesi için dikiş atmadığı yer yok. Hala ameliyat edilmem gerekiyor."

Assar, savaşın bir an önce bitmesi temennisinde bulunarak, kızlarının iyileşene kadar tedavi edilmesine izin verilmesini istedi.

Filistinli kadın, "İsrail ordusu, bizim hiçbir şeyle, hiçbir direniş grubuyla alakamız olmamasına rağmen evimizi bombaladı. Evde ben ve kızlarımdan başka kimse yoktu. Biz ne suç işledik?" diyerek yaşadığı duruma tepki gösterdi.

"Ben bir sivilim, askeri işlerle hiçbir ilgim yok, evim neden bombalandı?"

Rim'in eşi Muhammed Assar ise İsrail katliamına ilişkin "İsrail savaş uçakları hiçbir uyarı yapmadan saldırı düzenledi, bölgeyi rastgele ve şiddetli bir şekilde bombalamaya, ateş açmaya başladı." dedi.

Muhammed, olup biteni anlayamadıklarını belirterek, "Yaşadığımız yer bir anda savaş alanına döndü. Ev hedef alındığında ben içeride değildim ama evin bombaladığını, ailemden ölen ve yaralananlar olduğunu bana telefonda söylediler." diye konuştu.

Haberi alır almaz Aksa Şehitleri Hastanesi'ne gittiğini söyleyen Filistinli baba, iki kızının hayatını kaybettiğini, 7 aylık kızı dahil hayatta kalan tüm aile üyelerinin de yaralandığını dile getirdi.

Yaşadığı acılar karşısında Assar, şu ifadeleri kullandı:

"Kızlarımdan ikisi şehit oldu, kimi ağır kimi orta şekilde yaralandı, eşimin durumu ise son derece kritik. Ben bir sivilim, askeri işlerle hiçbir ilgim yok, evim neden bombalandı?"

Filistinli acılı baba, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının ve akan kanın durdurulması çağrısında bulundu.

"Nusayrat katliamı"

İsrail ordusunun 8 Haziran'da Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı ve çeşitli bölgelere eş zamanlı kara, hava ve denizden yoğun şekilde düzenlediği saldırılarda 64'ü çocuk, 57'si kadın 274 Filistinli öldü, 153'ü çocuk, 161'i kadın 698 Filistinli yaralandı.

Hamas ise İsrail ordusunun, 4 İsrailli esiri kurtardığı söz konusu "operasyonda" biri ABD vatandaşı 3 İsrailli esiri öldürdüğünü açıkladı.