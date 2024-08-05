İsrail'in Guantanamosu'nda Gazzeli Esir İşkence Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İsrail'in Guantanamosu'nda Gazzeli Esir İşkence Sonucu Hayatını Kaybetti

İsrail'in Guantanamosu olarak adlandırılan Negev Çölü'ndeki Sde Teiman gözaltı merkezinde tutulan Gazzeli bir esirin işkence sonucu hayatını kaybettiği bildirildi. İsrailli insan hakları örgütü Hamoked, Cüneyd'in ailesine oğullarının 17 Temmuz'da öldüğünü iletti. Sde Teiman gözaltı merkezi, işkence ve cinsel istismar iddialarıyla gündeme gelmişti.

05.08.2024 19:00
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" İsrail'in Guantanamosu" olarak adlandırılan Negev Çölü'nde bulunan Sde Teiman gözaltı merkezinde tutulan Gazzeli bir esirin, gördüğü işkence sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, 24 Aralık 2023'te kardeşiyle birlikte alıkonan Cibaliya sakinlerinden 26 yaşındaki Ömer Cüneyd'in Sde Teiman gözaltı merkezinde işkence sonucu öldüğü belirtildi.

Açıklamaya göre İsrailli insan hakları örgütü Hamoked, Cüneyd'in ailesine oğullarının 17 Temmuz'da öldüğünü iletti.

Cüneyd'in, İsrail hapishaneleri ile gözaltı merkezlerinde, özellikle de Sde Teiman'da işkence nedeniyle ölen onlarca Gazzeli esirden sadece biri olduğu ifade edildi.

Cüneyd'in kardeşinin ise alıkonulduktan 4 ay sonra serbest bırakıldığı aktarıldı.

Açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail hapishanelerinde ölen Filistinli esir sayısının 21'e yükseldiği, bu sayının sadece kimlikleri açıklananları kapsadığı, bu sayının dışında hapishanede ölen ancak kimliği açıklanmayan onlarca Filistinli esirin olduğu ifade edildi.

İşkence ve cinsel istismarla gündeme gelen Sde Teiman

İsrail'in güneyinde yer alan ve alıkonan Gazzelilerin tutulduğu Sde Teiman gözaltı merkezi sık sık işkencelerle gündeme geliyor.

New York Times gazetesinde geçen ay çıkan haberde, Sde Teiman gözaltı merkezinde alıkonulan Gazzelilerin etrafı açık bir alanda gözleri bağlı olarak günde 18 saate kadar elleri kelepçeli şekilde yerde sessiz şekilde oturtulduğu belirtilmişti.

Haberde, gözaltı merkezine getirilen Filistinli tutukluların burada 3 aya kadar kaldığı ve sorgulama süreçlerinde birçok kişinin insanlık dışı muameleye ve işkenceye maruz kaldığı kaydedilmişti.

Burada tutulan ve daha sonra serbest bırakılan bazı Gazzeliler, Sde Teiman'da maruz kaldıkları işkenceleri dile getirmişti.

Sde Teiman, 9 askerin Filistinli bir esire cinsel işkence yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınmasının ardından yeniden gündeme gelmişti.

Kaynak: AA

İsrail, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Guantanamosu'nda Gazzeli Esir İşkence Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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