İsrail'in Hastane Saldırısı Devam Ediyor

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İsrail ordusu, yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentinde bulunan Kemal Advan Hastanesi'ne "Quadcopter" tipi dronlarla saldırı düzenledi.

Yerel kaynaklardan AA'ya yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusunun saldırısında hastane müdürü Hüsam Ebu Safiyye ve bazı personel yaralandı. Ebu Safiyye ve diğer yaralananlar tedavi altına alındı.

Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiyye dün, İsrail ordusunun hastanenin acil servisi ve girişini birden fazla kez hedef almasıyla aralarında doktor, hemşire ve idari personelin de bulunduğu 12 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sürdürdüğü yoğun saldırılar kapsamında Kemal Advan Hastanesi'ni daha önce de defalarca hedef almıştı.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri göçe zorlama planı

Cibaliya Mülteci Kampı başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyine 5 Ekim'de yoğun hava saldırıları düzenleyen İsrail ordusu, 6 Ekim'de söz konusu bölgelere kara saldırısı başlattı.

Bölge halkını göçe zorlayan İsrail ordusu düzenlediği saldırılarla bir yandan hastaneleri hedef alıp sağlık personelini alıkoyarken, diğer yandan bölgeye tıbbi ve insani yardım girişine de izin vermiyor.

Bu adımın, daha önce İsrail basınına yansıyan ve "generallerin planı" olarak bilinen, İsrailliler için yerleşim yeri hazırlığı yapmak amacıyla Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilmesi adına atıldığı düşünülüyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya'daki Filistinlilere uyarıda bulunarak boşaltılması istenilen bölgelerin haritasını paylaşmıştı.

Filistinlilere Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine gitme çağrısı yapan Adraee'nin paylaştığı haritanın, İsrail ordusunda eski Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland'ın girişimiyle hazırlanıp hükümete sunulan Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin "generallerin planına" benzerliği dikkati çekmişti.

"Generaller Planı" adını taşıyan bu plan, Filistinlileri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden tehcir etmeyi, ardından bölgenin kuşatılarak gıda, yakıt ve temiz su girişine izin verilmemesini öngörüyor.