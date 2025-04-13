İsrail'in Hastane Saldırısına Kınama

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze kentinde tam kapasiteyle hizmet veren tek hastanesi olan El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği hava saldırısını sert şekilde kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun sabahın erken saatlerinde hastane yerleşkesinde bulunan bir binayı hedef aldığı ve tamamen yıktığı belirtildi.

Saldırı nedeniyle hastanedeki hastalar ve sağlık personelinin mecburen tahliye edildiği aktarılan açıklamada, bu durumun sağlık hizmetlerinin ciddi şekilde sekteye uğramasına yol açtığı vurgulandı.

Uluslararası kurum ve kuruluşlara çağrıda bulunulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Uluslararası kurumlar ve ilgili taraflardan uluslararası hukuk ve anlaşmalar çerçevesinde Gazze'deki sağlık sektörünü korumalarını talep ediyoruz. Gazze'deki sağlık sisteminin korunması için acil müdahale çağrısında bulunuyoruz."

Bakanlık, uluslararası hukuk ve insani anlaşmalarla güvence altına alınan sağlık sektörüne yönelik bu ihlallerin derhal durdurulması gerektiğini belirterek, söz konusu saldırıyı sert şekilde kınadı.

İsrail ordusu, Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne hava saldırısı düzenlemişti.

Hava saldırısında El-Ehli Baptist Hastanesi'ndeki cerrahi operasyon binası ve yoğun bakım hastaları için kurulan tıbbi oksijen üretim istasyonu da vurulmuştu.

Saldırlar nedeniyle çok sayıda hasta ve yaralı, hastanenin dışında sokaklarda yatıyor.

Zor şartlarda dışarıya taşınan hasta ve yaralılar arasında durumu kritik olan onlarca kişi bulunuyor.