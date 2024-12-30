İsrail'in Hastane Yıkımı: Etnik Temizlik Mi? - Son Dakika
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İsrail'in Hastane Yıkımı: Etnik Temizlik Mi?

Haaretz, İsrail'in Gazze'deki hastane yıkımlarını etnik temizliğin parçası olarak değerlendirdi.

30.12.2024 19:46
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Haaretz gazetesi, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki hastaneleri yıkmasını Filistinliler aleyhindeki "etnik temizliğin bir parçası" olarak değerlendirdi.

Gazetenin başyazısında, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki hastaneleri yıkma eylemleri ele alındı.

Yazıda, Gazze'deki hastanelerin kasıtlı olarak yıkılmasının farklı bir amacı olduğunu düşünmenin yerinde olduğu ve hastanelerin yıkılmasının "Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki etnik temizliğin bir parçası gibi göründüğü" kaydedildi.

Ordunun, göçe zorlanan yüzbinlerce insanın geri dönmesini önlemek için bölgede neredeyse tüm konutları ve altyapıyı yok ettiği, ayrıca hastanelerin yıkılmasına karar verildiğine dikkati çekildi.

Sağlık merkezleri yok edildiğinde hasta ve yaralıların tedavi için güneye doğru gitmek zorunda kalacağına işaret edilen yazıda, böylece Gazze'nin kuzeyinin hızla boşalacağı değerlendirmesine yer verildi.

Böylesi geniş bir alanın özellikle savaş zamanında hastanesiz bırakılamayacağının altı çizildi ve Dördüncü Cenevre Sözleşmesi'nin hastanelere savaş sırasında özel bir statü tanıdığı hatırlatıldı.

İsrail ordusunun saldırıları için sunduğu gerekçe ve iddiaların eleştirildiği yazıda, hastanede hafif silah ve mühimmat bulunmasının, hatta hastanede tedavi görenler arasında silahlı kişilerin bile bulunmasının böyle bir saldırıyı haklı çıkarmayacağı kaydedildi.

Gazze'nin kuzeyinin yıkıldığı şimdi de ordunun yıkımı tamamlamak için çalıştığına işaret edilen yazıda, bunun yasa dışı bir eylem olduğu ve hiçbir şekilde hastaneleri kapsamaması gerektiği vurgulandı.

Yazıda, İsrail ordusunun iki tabanca ve bir bıçak fotoğrafları yayımlayarak hastanelere saldırı iddialarını ispat çabası eleştirildi.

İki tabanca ve bir bıçağın ordunun iddialarını desteklemediğinin altı çizilen yazıda, böylesi bir bahanenin onlarca hasta ve doktoru küçük düşürmek amacıyla kayda alarak sadece iç kıyafetleriyle hastaneyi tahliye etmeye zorlanmasını haklı çıkarmayacağı belirtildi.

Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi hizmet dışı

İsmini 1973'te suikasta uğrayan Fetih Merkezi Komite Üyesi Kemal Advan'dan alan Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki en büyük hastane, saldırılardan önce 400 binden fazla kişiye sağlık hizmeti veriyordu.

İsrail ordusu, 27 Aralık'ta Kemal Advan Hastanesini kuşatma altına alarak sağlık personelini ve yaralıları zorla dışarı çıkarmış, baskın düzenlediği hastanenin bazı bölümlerini ateşe vermişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Hastane Yıkımı: Etnik Temizlik Mi? - Son Dakika

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