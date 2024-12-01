İsrail'in Hava Saldırısında 10 Filistinli Öldü

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İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da bir evi hedef aldığı hava saldırısında 10 Filistinli hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Beyt Lahiya beldesinde Filistinli "Lebed" ailesine ait evi bombaladı.

Evin yerle bir olduğu saldırıda 10 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kayıp bulunuyor.

Öte yandan görgü tanıklarının aktardıklarına göre, İsrail askeri araçlarından Cibaliya'ya bağlı Nezle Belediyesi merkezi yakınlarında yoğun ateş açıldı.