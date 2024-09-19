İsrail'in Hava Saldırısında 4 Yaralı

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki El-Haniyye beldesine düzenlediği hava saldırısında 4 kişi hafif şekilde yaralandı.
Lübnan Sağlık Bakanlığı'na bağlı Halk Sağlığı Acil Operasyon Merkezi'nden konuya ilişkin açıklama yapıldı.
İsrail ordusunun El-Haniyye'ye düzenlediği hava saldırısında 3'ü Filistinli, 1'i Lübnanlı 4 kişinin yaralandığı kaydedilen açıklamada, yaralıların tedavi altına alındıkları belirtildi.
Lübnan sınırında İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'de başlayan çatışmalar devam ediyor.
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