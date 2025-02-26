BEYRUT, 26 Şubat (Xinhua) -- İsrail'in salı günü Lübnan'ın doğusunda yer alan sıradağlar yakınlarındaki Canta'ya bağlı Şara bölgesinde düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.
Lübnan'ın resmi Ulusal Haber Ajansı, İsrail güçlerinin Alma el-Şab köyü ile güney Lübnan'daki Nakura kasabası arasındaki bölgeye aydınlatma fişekleri attığını da bildirdi.
İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasıyla Gazze'deki savaşın başlamasının ardından yaklaşık 14 ay süren çatışmalar sona ermişti.
Anlaşma uyarınca İsrail güçlerinin 18 Şubat'a kadar Lübnan topraklarından çekilmesi gerekirken İsrail, Lübnan sınırı boyunca kilit öneme sahip 5 noktada birlik bulundurmaya devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › İsrail'in İHA Saldırısı: 2 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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