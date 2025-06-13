İsrail'in İran Saldırısı: Tehlikeli Tırmanış - Son Dakika
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İsrail'in İran Saldırısı: Tehlikeli Tırmanış

13.06.2025 18:56
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Filistin Ulusal Girişimi, İsrail'in İran'a saldırısını bölgeyi tehdit eden bir tırmanış olarak değerlendirdi.

Filistin Ulusal Girişimi Hareketi, İsrail'in İran'a yönelik saldırısını "bölgeyi tehdit eden tehlikeli bir tırmanış" olarak nitelendirdi.

Mustafa el-Bergusi liderliğindeki hareket yaptığı açıklamada, "ABD'nin tam desteğiyle gerçekleşen bu saldırı, sadece İran'a değil, aynı zamanda İsrail'in Filistin, Lübnan, Suriye ve Yemen'e yönelik korsanlık ve saldırganlık politikasının devamıdır." ifadelerini kullandı.

İsrail'in sabah saatlerinde başlattığı ve "Yükselen Aslan" adı verilen geniş çaplı saldırının, 200'den fazla savaş uçağıyla İran'daki nükleer tesisler, füze üsleri, askeri liderler ve nükleer bilim insanlarını hedef almasının, "İsrail'in Orta Doğu'ya askeri, istihbari, ekonomik ve siyasi açıdan egemen olma hırsının bir parçası" olduğu vurgulandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İsrail yöneticileri kendilerini Orta Doğu'nun tamamına hükmeden emperyal bir güç olarak görüyor. İran'a yönelik yetenekleri yok etme çabası, bölgedeki tüm ülkeleri askeri ve siyasi olarak boyun eğdirme hedefinin bir parçasıdır."

İsrail'in bu saldırıyı gerçekleştirme cesaretini, ABD yönetiminin açık desteğinden aldığına dikkat çekilen açıklamada, "(ABD Başkanı Donald) Trump'ın açıklamaları da bu iş birliğini teyit ediyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

İsrail'in İran'a yönelik saldırısının "bölgeyi tehdit eden tehlikeli bir tırmanış" olduğuna işaret edilen açıklamada, tüm bölge halklarına çağrıda bulunularak, "İsrail saldırganlığına karşı birlik olunması gerektiği" vurgulandı.

İsrail'in İran'daki birçok kenti hedef alan saldırıları

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan, Hemedan ve Kum kentlerine saldırılar düzenlemişti.

Natanz'daki nükleer tesiste sızıntı olmadığı bilgisi verilmişti.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade de dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği bilgisi verilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a saldırı düzenlediklerini belirterek "tehlike ortadan kalkana kadar" saldırıların süreceğini söylemişti.

İsrail ordusu saldırılara 200'den fazla savaş uçağının katıldığını açıklarken insansız hava araçlarının da kullanıldığı kaydedilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in İran Saldırısı: Tehlikeli Tırmanış - Son Dakika

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