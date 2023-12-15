İsrail\'in kısıtlamaları nedeniyle Mescid-i Aksa boş kaldı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 10. cuma namazında da işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, İsrail güçlerinin kısıtlamaları nedeniyle yine neredeyse boş kaldı.

Mescid-i Aksa çevresindeki kısıtlamalarını sürdüren İsrail polisi, geçen haftalarda olduğu gibi yine cuma namazını Aksa'da kılmak isteyen Filistinlileri engelledi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden ismini vermek istemeyen bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cuma günleri normalde 100 ila 150 bin kişinin saf tuttuğu Mescid-i Aksa'da, 7 Ekim'den bu yana geçen 9 haftada olduğu gibi bu hafta da İsrail'in engellemesi nedeniyle sadece 7 bine yakın kişinin namaz kılabildiğini aktardı.

Söz konusu yetkili, İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle on binlerce Filistinlinin Aksa'ya ulaşmasının ve namaz kılmasının engellendiğini söyledi.

Cuma namazı için Aksa'ya alınmayan Filistinliler, namazlarını Mescid-i Aksa çevresinde kıldı.