İsrail\'in kısıtlamaları nedeniyle Paskalya kutlamaları yapılamayacak

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İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan Beytüllahim kentindeki Rum Ortodoks rahip İsa Selciye, İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle bu yıl Gazze Şeridi için "taziye mesajı" taşıyan Paskalya Yortusu'nda Kudüs'teki Kıyamet Kilisesi'ne gidemeyeceklerini söyledi.

İsrail makamları, 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne karşı başlatılan savaşla birlikle işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da da günlük baskınların yanı sıra Filistinlilerin seyahatlerini kısıtlayan uygulamaları sürdürüyor.

Hristiyanlarca Hazreti İsa'nın çarmıha gerildikten sonra yeniden dirilişini ifade eden Paskalya Bayramı öncesinde kutlanan Kutsal Cumartesi, "Paskalya arefesi" şeklinde de isimlendiriliyor.

"Bu yıl Paskalya Bayramı kutlamaları olmayacak"

Rum Ortodoks rahip Selciye, 4 Mayıs'a denk gelen Kutsal Cumartesi ve Paskalya Yortusu hazırlıklarına dair AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Paskalya Bayramı'nın kutlanacağı 5 Mayıs Pazar gününün yaklaştığına işaret eden Selciye, "Bizler şu anda en kutsal haftadayız. Dirilişin önümüzdeki pazar gününe denk gelmesi sebebiyle bu hafta yılın en kutsal haftasıdır." dedi.

Paskalya'da bu yıl kutlamaların olmayacağına dikkati çeken Selciye, şöyle devam etti:

"Bu yıl Paskalya Bayramı kutlamaları olmayacak. Filistin halkımız ve özellikle de Gazze Şeridi çok zor bir dönemden geçiyor. Bu nedenle kiliselerde yapılacak dini ritüel ve ayinlerle yetineceğiz, bunlar da kutlama değil dualardır."

"Hristiyanlar, bu yıl Gazze Şeridi'nde zor günler geçirenlerin kurtuluşu için dua edecek"

İsrail ordusunun aylardan beri Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da sürdürdüğü seyahat kısıtlamalarını da hatırlatan Selciye, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İsrail, bu yıl Filistinlilerin Kudüs kentine ulaşmalarını ve Kudüs'teki Kıyamet Kilisesi'nde başlayan kutlamalara katılmasını engelledi.Hristiyan vatandaşlar Kıyamet Kilisesi'ne giderek dua etmek için bugünü bekliyor ancak İsrail'in uygulamaları ve siyasi gelişmeler buna engel oldu."

İsrail'in yaklaşık 7 aydır devam ettirdiği kısıtlamaların bu yıl Filistinli Hristiyanları üzüntüye boğduğunu aktaran Selciye, "Filistinli Hristiyanlar, bu yıl barışın gerçekleşmesi ve Gazze Şeridi'nde acı çekerek zor günler geçirenlerin kurtuluşu için dua edecekler." ifadelerini kullandı.

"Paskalya Bayramı bu yıl Gazze'ye taziye mesajı taşıyor"

Paskalya Bayramı'nın bu yıl dünyaya ışık yayması ve dünya barışına vesile olması temennisinde bulunan Filistinli Rum Ortodoks Rahip Selciye, şunları kaydetti:

"Paskalya Yortusu bu yıl Gazze Şeridi'ndeki katliam ve yıkımlar sebebiyle zor günlerden geçen insanlara taziye mesajı taşıdığı gibi umut ve barış içinde güzel bir hayat mesajını da taşıyor."

Batı kiliselerine bağlı Paskalya Yortusu'nu 31 Mart'ta kabul eden Filistin'deki Hristiyanlar da İsrail'in Gazze'deki saldırıları nedeniyle kutlama yapmamıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinli Hristiyanların Kudüs kentine ulaşımı İsrail kısıtlamalarıyla engellenirken, başka ülkelerden Hristiyanlar ise İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarından dolayı Kudüs'e gelmekten kaçınıyor.

Filistinli Hristiyanlar da İsrail'in saldırılarına maruz kalıyor

İsrailli fanatik Yahudilerin kiliselerin girişinde Hristiyanlara saldırarak hakaret ettiğine dair görüntüler sosyal medyaya paylaşılmıştı.

İsrail ordusunun yaklaşık 7 aydan beri saldırılarını sürdürdüğü 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde yaklaşık 1000 Hristiyan Filistinli yaşıyor.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kapsamında bölgede Müslümanlara ve Hristiyanlara ait birçok ibadethane bombalandı.

Gazze Şeridi'nde yerinden edilenlerin sığındığı Rum Ortodoks Kilisesi'ne İsrail ordusu tarafından düzenlenen saldırıda 16 kişi hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685'i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 596 Filistinli öldürüldü, 77 bin 816 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 491 Filistinli hayatını kaybetti.