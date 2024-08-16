İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında 1 kişi öldü

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İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusuna ait hava araçları, sınır hattında yer alan Ayta eş-Şaab beldesine saldırı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda 1 kişinin öldüğünü, 1 kişinin yaralandığını açıkladı.

Öte yandan İsrail'den atılan füzelerin Lübnan tarafında büyük bir yangına neden olduğu bildirildi.

NNA'nın haberine göre, İsrail'in yasa dışı Metula yerleşim biriminden atılan füzeler nedeniyle Lübnan'daki Mercayun ovasında yer alan tarım arazisinde büyük bir yangın çıktı.