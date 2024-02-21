İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında 2 kişi yaralandı

İsrail\'in Lübnan\'a düzenlediği hava saldırısında 2 kişi yaralandı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde bulunan Mecdel Zun beldesindeki bir eve yönelik hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonucunda 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Ayrıca, Şhin ve Hiyam bölgelerine de hava saldırısı gerçekleştirildi. Bu çatışmalarda ise toplamda 205 Hizbullah mensubu, 11 Emel mensubu, 12 Filistin İslami Cihad ve 12 Hamas mensubu, 41 Lübnanlı sivil, 1'i asker 2 Lübnan güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri hayatını kaybetti.

21.02.2024 12:47
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İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik düzenlediği hava saldırısında, 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail güçleri sınır bölgesinde yer alan Mecdel Zun beldesindeki bir eve yönelik hava saldırısı gerçekleştirdi.

Saldırı sonucu 2 kişinin yaralandığı ve ambulansla hastaneye sevk edildiği aktarılan haberde ayrıca, Şhin ve Hiyam beldesindeki bazı noktalara da hava saldırısı gerçekleştirildiği kaydedildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 205 Hizbullah mensubu, 11 Emel mensubu, 12 Filistin İslami Cihad ve 12 Hamas mensubunun yanı sıra 41 Lübnanlı sivil, 1'i asker 2 Lübnan güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Lübnan, İsrail, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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