İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında 2 ölü, 6 yaralı

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırısında 2 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı belirtildi.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in düzenlediği hava saldırısına dair açıklama yaptı.
İsrail ordusunun Odeysa ve Rab Talatin beldesi arasındaki Haydari Vadisi'nde bir motosikleti hedef aldığını aktaran Sağlık Bakanlığı, saldırıda 2 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını duyurdu.
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